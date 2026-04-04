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Hindi Newsदुनियादुश्मन के इलाके में भी ‘अदृश्य’ रहते हैं अमेरिकी पायलट, कवच की तरह काम करते हैं ये 5 गैजेट्स

दुश्मन के इलाके में भी ‘अदृश्य’ रहते हैं अमेरिकी पायलट, कवच की तरह काम करते हैं ये 5 गैजेट्स

अमेरिकी पायलटों ने वियतनाम युद्ध के बाद से अमेरिका ने विशेष हेलीकॉप्टर मॉडलों और पायलट सर्वाइवल किट की मदद से, इराक और बोस्निया जैसे शत्रु-नियंत्रित क्षेत्रों में भी, दुर्घटनाग्रस्त विमानों के हजारों क्रू सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाया है. इन सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद अमेरिकी एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशंस ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:26 PM IST
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US Airforce Rescue Operatrion (Photo- AI)
US Airforce Rescue Operatrion (Photo- AI)

अमेरिकी सूत्रों से इस बात की पुष्टि के साथ ही कि शुक्रवार को ईरान में एक अमेरिकी मिलिट्री फाइटर जेट को मार गिराया गया था, देश के दक्षिणी हिस्से से हाल ही में मिली फुटेज में अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर AC-130 हरक्यूलिस विमान से ईंधन भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उस इलाके के चक्कर बार-बार लगा रहा है.

इससे पहले, ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी वायु सेना के F-35 स्टेल्थ जेट को मार गिराया है, लेकिन मलबे की तस्वीरों से पता चला कि वह असल में UK में तैनात स्क्वाड्रन 494 का F-15E था. एक पायलट को पहले ही बचा लिया गया है और अब अमेरिका दूसरे क्रू मेंबर की तलाश कर रहा है, ताकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पहुंचने से पहले वह उन तक पहुंच सके.

ईरान का दावा- एक पायलट को पकड़ लिया 

ईरान की समाचार एजेंसी, तस्नीम का दावा है कि दोनों में से एक पायलट को पहले ही पकड़ लिया गया है, हालांकि इसी एजेंसी ने पहले खबर दी थी कि एक स्टेल्थ जेट को मार गिराया गया था और वह धमाके के साथ फट गया था, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था.  जहां इजरायल वायु सेना, योम किप्पुर युद्ध के बाद स्थापित यूनिट 669 का संचालन करती है, जिसका काम विमान से बाहर निकलने वाले (ejected) पायलटों को बचाना है.

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लापता पायलट को व्हिस्की में बैठाकर घर लाते हैं 

वहीं US वायु सेना का मॉडल पैरा-रेस्क्यू (PJ) यूनिट है, जो एक विशिष्ट बल है जिसे दुश्मन की सीमा के पीछे विमान से बाहर निकलने पर मजबूर हुए किसी भी एयरक्रू सदस्य का पता लगाने और उसे बचाने का काम सौंपा गया है. ये उन्हें 'व्हिस्की' में बिठाकर घर वापस लाते हैं - यह एक उन्नत ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसे गोलीबारी के बीच बचाव कार्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. 

पायलट को सुरक्षित लौटाने वाला SERE सिस्टम कैसे करता है काम?

फाइटर जेट उड़ाना जितना चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल स्थिति तब बन जाती है जब पायलट को आपात स्थिति में विमान से इजेक्ट करना पड़ता है. ऐसे हालात में उसकी जान बचाने और दुश्मन के इलाके से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक खास सिस्टम काम करता है, जिसे SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) कहा जाता है. यह सिस्टम सिर्फ एक साधारण किट नहीं, बल्कि एक मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था है. पायलट की इजेक्शन सीट के नीचे एक खास जीवन-रक्षा किट लगी होती है, जिसमें जरूरी सामान मौजूद रहता है. इसके अलावा पायलट का सूट भी सामान्य नहीं होता, बल्कि एक विशेष सर्वाइवल सूट होता है जो कठिन परिस्थितियों में उसे जिंदा रहने में मदद करता है.

पायलट के पास होते हैं विशेष उपकरण

पायलट का हेलमेट, रेडियो सिस्टम और उसके पास मौजूद हथियार भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं. ये सभी उपकरण मिलकर उसे न सिर्फ जीवित रहने में मदद करते हैं, बल्कि दुश्मन से बचते हुए सही मौके पर सुरक्षित निकलने का मौका भी देते हैं. SERE के चार मुख्य सिद्धांत होते हैं सर्वाइवल (जीवन-रक्षा), इवेजन (दुश्मन से बचाव), रेजिस्टेंस (विरोध) और एस्केप (पलायन). इन सिद्धांतों के जरिए पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल सके और सुरक्षित वापस लौट सके. 

कैसे इन 5 प्वाइंट्स पर काम करता है अमेरिकी एयरफोर्स का रेस्क्यू सिस्टम?

जब कोई फाइटर पायलट मिशन पर निकलता है, तो वह सिर्फ विमान ही नहीं उड़ाता. वह हर हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाता है. खासकर अगर उसे इमरजेंसी में दुश्मन इलाके में उतरना पड़े, तो उसके पास कुछ ऐसे जरूरी गैजेट्स होते हैं जो उसकी जान बचा सकते हैं.

  • सबसे पहले आता है आधुनिक सर्वाइवल रेडियो. यह छोटा, मजबूत और वॉटरप्रूफ डिवाइस होता है, जो एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेज सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बचाव दल को पायलट की सटीक GPS लोकेशन भेजता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और सुरक्षित हो जाता है, जबकि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती.

  • इसके बाद पायलट के पास होती है लाइटवेट GAU-5A सर्वाइवल राइफल. यह M4-स्टाइल की कॉम्पैक्ट कार्बाइन होती है, जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह इजेक्शन सीट के नीचे आसानी से फिट हो जाए. जरूरत पड़ने पर इसे कुछ ही सेकंड में जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मकसद लड़ाई करना नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर शिकार करके भोजन जुटाना होता है.

  • तीसरा अहम उपकरण है इन्फ्रारेड (IR) सिग्नलिंग डिवाइस. इसमें खास ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, जो केवल इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही दिखाई देती हैं. यानी आम आंखों से ये नजर नहीं आतीं, लेकिन नाइट-विजन गॉगल्स से लैस बचाव दल इन्हें आसानी से देख सकता है. इससे पायलट अंधेरे में भी बिना दुश्मन को सतर्क किए अपनी लोकेशन का संकेत दे सकता है.

  • चौथा उपकरण है सैटेलाइट-बेस्ड पर्सनल बीकन. यह एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर डिवाइस होता है, जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है. अगर रेडियो काम करना बंद कर दे या पायलट बहुत दूर किसी अनजान इलाके में फंस जाए, तो यही बीकन उसकी लोकेशन को ग्लोबल नेटवर्क के जरिए रेस्क्यू टीम तक पहुंचाता है.

  • अंत में, पायलट के पास होता है मेडिकल ‘क्विक-क्लॉट’ और ट्रॉमा किट. इसमें ऐसी आधुनिक मेडिकल सामग्री होती है, जैसे क्विक-क्लॉट कॉम्बैट गॉज, जिसमें Kaolin नाम का पदार्थ होता है. यह खून के संपर्क में आते ही उसे तेजी से जमाने में मदद करता है, जिससे गंभीर चोट लगने पर भी ब्लीडिंग को तुरंत रोका जा सके.

  • इन सभी गैजेट्स का मकसद एक ही होता है- अगर हालात बिगड़ जाएं, तो पायलट अकेला होने के बावजूद जिंदा रहे, खुद को सुरक्षित रखे और सही समय पर बचाव दल तक अपनी लोकेशन पहुंचा सके.

रेस्क्यू के लिए अमेरिका के पास हैं विशेष विमान और चॉपर

जहां यूनिट 669 IAF के उपलब्ध हेलीकॉप्टरों का उपयोग करती है, वहीं अमेरिकियों के पास इस काम के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर और विमान हैं, जिनके विकास पर उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश किया है.  एक US वायु सेना का HH-60W जॉली ग्रीन-2 हेलीकाप्टर 15 दिसंबर, 2025 को प्यूर्टो रिको के सीबा में, जोस अपोंटे डे ला टोरे हवाई अड्डे (पूर्व में रूजवेल्ट रोड्स नेवल स्टेशन) पर उड़ान भर रहा है. 

क्या होती है सर्वाइवल किट?

इजेक्शन सीट के नीचे एक 'सर्वाइवल किट' (जीवन रक्षक किट) होती है, जिसे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी पायलट को कम से कम 72 घंटों तक जीवित रखने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें एक प्राथमिक उपचार किट, पानी-रोधी (water-resistant) पाउच, जल-शुद्धिकरण की गोलियां और उच्च-कैलोरी वाले एनर्जी बार शामिल होते हैं. इसमें एक सिग्नल मिरर, छोटी फ्लेयर्स (रोशनी छोड़ने वाले उपकरण) और एक इन्फ्रारेड टॉर्च भी होती है, जो केवल उन बचाव दल के सदस्यों को दिखाई देती है जिनके पास 'नाइट विजन' उपकरण होते हैं. इस किट में एक हल्का थर्मल कंबल भी होता है, जो शरीर की गर्मी को बनाए रखने और पायलट को दुश्मन के थर्मल सेंसर से छिपाने (camouflage) का काम करता है.

US वायु सेना की विशेष रेस्क्यू टीम की खूबियां

  • US में वास्तव में तीन अलग-अलग वायु सेनाएं हैं. इसमें से अधिकांश हेलीकॉप्टर US सेना (Army), नौसेना (Navy), और मरीन (Marines) के नियंत्रण में होते हैं.

  • US वायु सेना मुख्य रूप से बचाव अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े का संचालन करती है. 

  • ये पहले CH-53 पर आधारित 'जॉली ग्रीन' हेलीकॉप्टर थे, जो इजरायल के सिकोर्स्की CH-53 यासुर जैसे थे और अब ये ब्लैक हॉक्स पर आधारित जॉली ग्रीन-2 हेलीकॉप्टर हैं.

  • अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टरों में से 113 खरीदने के लिए लगभग $8 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में घटाकर 85 कर दिया गया.

  • HH-60W, जिसे 'व्हिस्की' भी कहा जाता है, सिकोर्स्की द्वारा बनाया गया है और इसमें लंबी दूरी के लिए बड़े ईंधन टैंक, हवा में ईंधन भरने वाला प्रोब, मिसाइल रक्षा प्रणाली, FLIR नाइट विजन और दोहरी मशीन गन शामिल हैं जो बचाव दल के रस्सी से नीचे उतरते समय दुश्मन सेना को दूर रखने के लिए फायर वॉल बनाने में सक्षम हैं. 

  • इनके साथ-साथ, HC-130J कॉम्बैट किंग-II, जो लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलिस का एक विशेष प्रकार होता है, का उपयोग बचाव और रिकवरी मिशन के लिए किया जाता है.

  • ये जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टरों को हवा में ही ईंधन दे सकते हैं, जिससे उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज्यादा समय मिल जाता है. ये हेलीकॉप्टर कमांड सेंटरों के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं, पायलटों के बचाए जाने तक उन्हें रसद गिरा सकते हैं और दुश्मन सेना और पायलटों के आने की जानकारी के लिए बड़े इलाकों की स्कैनिंग कर सकते हैं.

कैसे अमेरिकी सेना ने शुरू किया सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन?

रेस्क्यू ऑपरेशन का सिद्धांत वियतनाम युद्ध के दौरान घने जंगलों और भारी विमान-रोधी गोलाबारी के कारण विकसित हुआ, जिसमें बचाव हेलीकॉप्टर लगातार लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में काम करते थे. इसके परिणामस्वरूप, जहां कोरियाई युद्ध में अमेरिका लगभग 1,000 हवाई कर्मियों (जिनके विमान गिराए गए थे, उनमें से 10%) को बचाने में सफल रहा था, वहीं वियतनाम में यह संख्या बढ़कर 71% हो गई, जिसमें 3,880 लोगों को बचाया गया. इराक में खाड़ी युद्ध के दौरान, दर्जनों हवाई कर्मियों को बचाया गया, जिसमें लगभग सभी बाहर निकलने वाले पायलट शामिल थे. इन बचाव कार्यों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है. अकेले वियतनाम में, अमेरिकी वायु सेना ने बचाव मिशनों में 71 बचाव कर्मियों और 45 हेलीकॉप्टरों को खो दिया, जिससे उनकी यह प्रतिष्ठा और मजबूत हुई  वे आपको बचाने जरूर आएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें लड़ते हुए अंदर जाना पड़े और लड़ते हुए ही बाहर आना पड़े. 

इन दो मामलों से अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने बटोरी दुनियाभर से सुर्खियां

पायलटों को बचाने के मामले में अमेरिका की प्रतिष्ठा दो मशहूर मामलों से और भी पक्की हो गई, जिन पर दुनिया भर का ध्यान गया जिन पर बाद में फिल्में भी बनीं थीं. पहला मामला  कैप्टन स्कॉट ओ'ग्रेडी (बोस्निया, 1995)  जिनका F-16 विमान गिरा दिया गया था और वे छह दिनों तक चींटियां खाकर और बारिश का पानी पीकर जिंदा रहे, जिसके बाद Marines के एक साहसी अभियान में उन्हें बचाया गया. दूसरा मामला पायलट डेविड गोल्डफिन (सर्बिया, 1999) का था, जिनका F-16 विमान मार गिराया गया था. उन्हें विमान गिरने के पांच घंटे के भीतर ही बचा लिया गया था और बाद में वे अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टॉफ बने.

यह भी पढ़ेंः इजेक्टिड दूसरे पायलट का अब तक पता नहीं, ईरान ने US का गिरा दिया एक और फाइटर जेट

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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