US Israel Iran War: रास्ते में ही फना हो गई तो भी दुश्मन का काम-तमाम कर देगी! ईरान दागने वाला है ये 'बाहुबली मिसाइल'

Middle East War: मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अपने सबसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है. ईरान की मिलिट्री का ये प्लान जुड़ा है 1000 किलोग्राम वाले बारूदी हथियार से. ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC के ब्रिगेडियर माजिद मुसावी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब तक हमने सिर्फ विरोधी गठबंधन के सैन्य ठिकानों और कुछ एयरपोर्ट्स पर ही हमले किए हैं. लेकिन, अब हम इन हमलों की तीव्रता बढ़ाने जा रहे हैं. अब ईरान की सेना हर मिसाइल पर कम से कम एक टन यानी एक हजार किलोग्राम का विस्फोटक लगाकर उसे दागेगी.

इजरायल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तोड़ना है मकसद

पहली नजर में ये बयान आपको ईरान के गुस्से का प्रतीक जैसा दिखाई दे रहा होगा. आपको लग रहा होगा कि लगातार होते हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए 1000 किलोग्राम विस्फोटक दागने का दम भरा गया है. आपको जानना चाहिए कि एक हजार किलो बारूद वाले इस प्लान का मकसद गुस्सा निकालना नहीं, बल्कि इजरायल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तोड़ना है. ये सुरक्षा चक्र पेट्रियट और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनके जरिए अब तक इजरायल और अमेरिका, ईरान से दागी गई मिसाइलों को नष्ट कर रहे थे. एक हजार किलोग्राम वाली मिसाइल किस तरह अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है? अब आसान भाषा में इसी सामरिक रणनीति को समझिए.

मिसाइल को रास्ते में उड़ा दिया तो भी होगा भयंकर नुकसान

इतने भारी वजन का विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल का ऊपरी ढांचा ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, ताकि भारी वजन के साथ तेज गति के साथ उड़ने वाली मिसाइल वातावरण से होने वाले घर्षण के बावजूद सुरक्षित रहे. इतने मजबूत ढांचे वाली मिसाइल को जब हवाई रक्षा प्रणाली के रॉकेट से मारा जाता है, तब भी मिसाइल का विस्फोटक वाला हिस्सा सुरक्षित रहने के चांस ज्यादा होते हैं. यानी मिसाइल के टारगेट पर जाकर धमाका करने की संभावना बढ़ जाती है. अगर किसी हवाई रक्षा प्रणाली ने कम ऊंचाई पर 1 हजार किलो विस्फोटक वाली मिसाइल को 'फना' यानि नष्ट भी कर दिया तो इस मिसाइल के फटने से हवा के दबाव की लहर जैसी निकलेगी जो धरती की सतह पर नुकसान करने के लिए काफी है. इतना ही नहीं, बर्बाद की गई मिसाइल के भारी भरकम ढांचे का मलबा भी जमीन की सतह पर जान-माल का नुकसान कर सकता है. यानी एक हजार किलोग्राम विस्फोटक वाली मिसाइल के जरिए ईरान की सेना इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डों या सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

इजरायल-अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की है तैयारी

ईरान के इस एक हजार किलोग्राम यानी एक टन वजन वाले विस्फोटक वाले प्लान की वजह सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गुणा गणित भी है. अब हम आपको मैदान-ए-जंग का यही आर्थिक पहलू बताने जा रहे हैं. जो मिसाइलें ईरान दाग रहा है, उनके मुकाबले इजरायल और अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणालियों से दागे जाने वाले रॉकेट्स की लागत काफी ज्यादा होती है. ईरान का मकसद इसी आर्थिक दबाव को आगे बढ़ाना है.

कैसा होता है एक टन बारूद वाली मिसाइल का ढांचा

एक टन का बारूद ले जाने वाली मिसाइलों का ढांचा बहुत सरल होता है, जिसकी वजह से निर्माण में लागत काफी कम लगती है. ऐसी मिसाइलों को बनाने के लिए मिसाइल के अंदर तीन खांचे बनाए जाते हैं. पहले खांचे में उड़ान के लिए ईंधन भरा जाता है. दूसरे खांचे में मिसाइल का इंजन होता है यानी वो उपकरण जो ईंधन को जलाकर उड़ान के लिए ऊर्जा बनाता है और तीसरे हिस्से में विस्फोटक रखा जाता है. ऐसी मिसाइलों को निशाना लेकर दाग दिया जाता है. इनके अंदर दिशा और दशा तय करने के लिए राडार से कोओर्डिनेशन करने वाले महंगे उपकरण नहीं लगाने पड़ते. आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ईरान एक ऐसी मिसाइल बनाएगा तो उसे तकरीबन 18 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि ऐसी मिसाइलों को गिराने के लिए अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणाली को कम से कम 4 रॉकेट दागने पड़ेंगे जिनकी कुल लागत तकरीबन 360 करोड़ रुपए पड़ेगी. यानी अमेरिका को ईरान के ऐसे हमलों को रोकने के लिए 95 प्रतिशत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.

इस किस्म का प्लान बताता है कि ईरान का मकसद अब अमेरिका और इजरायल पर युद्ध से जुड़ा आर्थिक दबाव बढ़ाना है. ईरान को पता है कि हथियारों के बलबूते वो युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन अगर विरोधियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा, तो उन्हें पांव पीछे हटाने पर मजबूर किया जा सकता है.

नुकसान का दायरा होगा बहुत ज्यादा

ईरान की सेना का भारी विस्फोटक वाला प्लान ये संकेत देता है कि ईरान भी मरने और मारने के मोड में नहीं है. ईरान किसी भी तरह युद्ध विराम जैसी स्थिति हासिल करना चाहता है. इसी वजह से ईरान की सेना ने 1 टन वाली मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए एक नई रणनीति भी बनाई है. अब तक ईरान की तरफ से जो भी बड़े हमले किए गए हैं, उनमें कुछ मिसाइलों के साथ ही साथ भारी मात्रा में शाहिद जैसे अटैक ड्रोंस दागे गए हैं. ऐसे हमलों का मकसद होता था कि दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली जब तक ड्रोंस को रोके तब तक एक-आधी मिसाइल दुश्मन के क्षेत्र में गिर जाए.अब ईरान का मकसद भारी विस्फोटक और हल्के विस्फोटक वाली मिसाइलें एक साथ दागना है, ताकि अगर एक भी मिसाइल कामयाब हो तो नुकसान का दायरा बढ़ जाए. इस नई रणनीति से ईरान कितना नुकसान पहुंचा सकता है? इसका जवाब भी जान लीजिए.

कितना कहर ढाएगा 1 टन बारूद?

अगर एक टन विस्फोटक वाली कोई पारंपरिक क्रूज मिसाइल किसी टारगेट पर गिर जाए तो वो 40 मीटर के दायरे में सब कुछ खाक कर देगी, जबकि 120 मीटर के दायरे में आंशिक नुकसान होगा. अगर भारी विस्फोटक से लैस कोई बैलेस्टिक मिसाइल हमले में कामयाब हो जाए तो वो 60 से 80 मीटर के दायरे में बड़ा नुकसान कर सकती है और धरती में 1 मीटर नीचे तक बड़ा कंपन पैदा कर सकती है जिसका असर 500 मीटर के दायरे तक नजर आएगा. सामरिक दृष्टि से ये 1 टन बारूद वाला प्लान काफी मजबूत नजर आता है. आने वाले दिनों में युद्ध की तस्वीरें बता देंगी कि एक हजार किलोग्राम बारूद वाली मिसाइलों ने अमेरिका और इजरायल को कितना नुकसान पहुंचाया है?