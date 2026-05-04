जहाजों को खाड़ी छोड़ने का फरमान, एक शिप पर छोटी नौकाओं से फायरिंग; ईरान की हरकतों से फिर चरम पर पहुंचा तनाव

Iranian Navy warned ships: समझौते के लिए बैकडोर चल रहे प्रयासों के बीच ईरान ने उकसावे वाली बड़ी कार्रवाई की है. देर रात उसने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान तट के पास एक बल्क कैरियर जहाज पर कई छोटी नावों ने हमला कर दिया. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने यह जानकारी दी. UKMTO के समुद्री सुरक्षा अलर्ट के मुताबिक, घटना ईरान के सिरिक से करीब 11 समुद्री मील पश्चिम में हुई. उत्तर दिशा में जा रहे बल्क कैरियर के मास्टर ने कई छोटी नावों द्वारा हमले की रिपोर्ट दी.

क्रू के सभी मेंबर सुरक्षित- UKMTO

UKMTO ने जहाज की पहचान या ध्वज के बारे में नहीं बताया है. लेकिन उसने कहा है कि जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और पर्यावरण से जुड़े किसी नुकसान की सूचना नहीं है. उसने बताया कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. एजेंसी ने होर्मुज के आसपास तेल-गैस लेने के लिए पहुंचे जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है. अपने अलर्ट में उसने कहा कि वे सावधानी से गुजरें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखते ही तुरंत रिपोर्ट करें. इस घटना से फारस की खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है.

बताते चलें कि UKMTO रॉयल नेवी का संगठन है. वह समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने, सत्यापित सुरक्षा सूचनाएं देने और समुद्री डकैती और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी घटनाओं में आपातकालीन मदद मुहैया कराने का काम करता है.

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तुरंत खाड़ी छोड़ दें सभी जहाज- IRGC

इसी बीच ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्र में मौजूद सभी जहाजों को रेडियो संदेश भेजकर तुरंत खाड़ी छोड़ने का निर्देश दिया है. इसके बाद यूएई के पास एंकरेज पर खड़े कई व्यावसायिक जहाज दुबई की ओर रवाना हो गए. UKMTO ने भी ईरान के इस आदेश की पुष्टि की है. एजेंसी के मुताबिक, रास अल खैमा (यूएई) के पास खड़े कई जहाजों के कप्तानों ने उसे रिपोर्ट दी है कि VHF ब्रॉडकास्ट के जरिए एंकरेज छोड़ने को कहा गया है.

इन घटनाओं के बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं. तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने नया 14 सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिये यूएस को भेजा है. इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने और होर्मुज पर उसका अधिकार स्वीकार करने की मांग की गई है. ईरान ने सभी मसलों का 30 दिनों में समाधान करने की मांग भी की है, जबकि यूएस ने 2 महीने का सीजफायर का प्रस्ताव दिया था.

गेंद अब अमेरिका के पाले में- ईरान

ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम घरीबाबादी ने कहा कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है. अगर वह ईरान की शर्तें मानता है तो जंग खत्म हो सकता है लेकिन अगर वह आक्रामकता करता है तो ईरान फिर ताकत से जवाब देगा. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव पर ठंडा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वे प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं मानते. उन्होंने सैन्य विकल्प खुले रखने की चेतावनी दी और कहा, 'वे डील करना चाहते हैं लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं.'

(ANI)