/मिसाइल हमलों पर ईरान के कबूलनामे को लेकर भड़के ट्रंप, बोले- पीठ पीछे नहीं; सबके सामने मांगो माफी, तभी आगे बढ़ेगी बातचीत

Iran Admitted Mistake: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर हुए हालिया हमलों को लेकर ईरान ने बैकचैनल से अमेरिका के सामने अपनी गलती मान ली है. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरानी प्रतिनिधियों ने निजी तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों से संपर्क किया और स्पष्ट किया कि इन हमलों का आदेश ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं दिया था.
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, तेहरान ने इन घटनाओं के लिए देश के ही कट्टरपंथियों के एक भटके हुए गुट को दोषी ठहराया है. ईरान का कहना है कि इस गुट ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बेहद संवेदनशील बातचीत को पटरी से उतारने और माहौल बिगाड़ने के लिए इस कायराना हरकत को अंजाम दिया. एक अमेरिकी अधिकारी ने इस गुप्त बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी प्रतिनिधि वापस टेबल पर आए और उन्होंने कहा कि हमसे गड़बड़ हो गई. हमने गलती की. चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं.
ईरान के इस कबूलनामे के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे गलती मानने से काम नहीं चलेगा. अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करे कि इन जहाजों पर हुए हमलों ने सीजफायर (युद्धविराम) का सीधा उल्लंघन किया है. इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सबसे भरोसेमंद और दिग्गज बातचीत करने वाली टीम को एक्टिव कर दिया है. ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सीनियर सलाहकार जेरेड कुशनर, स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो को ईरान के साथ तय बातचीत को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी रणनीति साफ करते हुए कहा कि हम फिलहाल इंतजार करो और देखो की नीति अपना रहे हैं.
इस पूरी बातचीत की सफलता इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान होर्मुज स्ट्रेट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की सामान्य आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए राजी होता है या नहीं. अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि ओमान में होने वाली आगामी बैठक के बाद तेहरान यह आधिकारिक पुष्टि करेगा कि यह रणनीतिक जलमार्ग युद्ध से पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित और चालू रहेगा.
अगर ईरान इस मोर्चे पर पीछे हटता है, तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं. एक अमेरिकी अधिकारी ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान का रुख सकारात्मक नहीं रहा, तो आने वाले दिन उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे. अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ईरान ने यह पैंतरा तब बदला जब उसने देखा कि ओमान के तट के पास दक्षिणी शिपिंग लेन से उम्मीद से कहीं ज्यादा तेल और गैस का शिपमेंट हो रहा है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को रोकने का उसका प्लान फेल हो गया.
यह चर्चा न सिर्फ जहाजों की सुरक्षा, बल्कि ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम (परमाणु कार्यक्रम) के भविष्य को भी तय करने वाली है. वाशिंगटन चाहता है कि इस बातचीत के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बचे हुए हिस्से (जिसे ट्रंप 'न्यूक्लियर डस्ट' कहते हैं) को पूरी तरह नियंत्रित या खत्म किया जाए. अमेरिकी अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने फिर से कोई दुश्मनी वाली या आक्रामक कार्रवाई शुरू की, तो वाशिंगटन सैन्य और आर्थिक दोनों तरह का प्रचंड दबाव बनाने के लिए तैयार है. यदि ईरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे बुनियादी शर्त यानी होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की प्रतिबद्धता नहीं निभा सकता, तो उसके साथ परमाणु जैसे बेहद जटिल और संवेदनशील विवाद पर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता. वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अब एक 'नॉर्मल देश' की तरह बर्ताव करना सीखे.