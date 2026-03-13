खामेनेई वापस आ गए... ईरान ने वीडियो दिखाया, तो नेतन्याहू ने पहली बार जताया एक 'अफसोस'

Advertisement
ईरान पर हमला करने के दो हफ्ते बाद इजरायल को समझ में आ गया कि उसका मकसद पूरा नहीं होगा. हां, अमेरिका और इजरायल के संयुक्त ऑपरेशन का बड़ा मकसद तेहरान में सत्ता परिवर्तन करना था. अब नेतन्याहू ने अफसोस जताया है. इधर ईरान ने 'खामेनेई इज बैक' का वीडियो जारी किया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:25 AM IST
ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर अमेरिकी हमले का एक AI वीडियो जारी किया है. इसमें दिखाया गया है कि हमला उस समय होता है जब वह बच्चे को दुलार रहे थे. धमाके से खामेनेई वाली बिल्डिंग की जगह बड़ा गड्ढा दिखाई देता है. उनकी स्पेशल अंगूठी गिरी पड़ी दिखाई गई है. अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं तभी तेहरान में उसी जगह पर एक शख्स पहुंचता है और खामेनेई की अंगूठी उठाकर पहन लेता है. अगले सीन में वह हमले का आदेश देते हैं और ईरान से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं. कुछ लोग इस वीडियो को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं लेकिन ईरानी मीडिया में इसका शीर्षक दिया गया है- खामेनेई इज बैक. उधर, इजरायल ने हमले के बाद पहली बार एक अफसोस जाहिर करते हुए नए सुप्रीम लीडर को भी मारने की धमकी दी है. 

हां, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ घंटे पहले ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को भी जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल के हवाई हमले शायद तेहरान की धार्मिक सरकार को गिराने में सफल न हों.

लड़ाई शुरू होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली पीएम ने कहा कि लगभग दो हफ्ते की बमबारी के बाद ईरान अब वैसा नहीं रहा और तेहरान के विशिष्ट 'रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स' जैसी फोर्सेज को भारी नुकसान पहुंचा है. 

नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्ला पर लगातार हमले जारी रहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू से पूछा गया कि इजरायल, मोजतबा खामेनेई और हिजबुल्ला सरगना नईम कासिम के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के लीडरों के लिए 'जीवन बीमा पॉलिसी' जारी नहीं करूंगा... मेरा यहां इस बात की कोई सटीक जानकारी देने का इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम आगे क्या करने वाले हैं. 

जख्मी हैं नए लीडर मोजतबा

हां, कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया गया था कि मोजतबा के पैर और एक आंख में चोट आई है. पहले दिन के हमले में वह भी घायल हो गए थे. अब ट्रंप ने भी नए सुप्रीम लीडर के जख्मी होने की बात कही है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

iran israel war

