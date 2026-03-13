खामेनेई वापस आ गए... ईरान ने वीडियो दिखाया, तो नेतन्याहू ने पहली बार जताया एक 'अफसोस'

ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर अमेरिकी हमले का एक AI वीडियो जारी किया है. इसमें दिखाया गया है कि हमला उस समय होता है जब वह बच्चे को दुलार रहे थे. धमाके से खामेनेई वाली बिल्डिंग की जगह बड़ा गड्ढा दिखाई देता है. उनकी स्पेशल अंगूठी गिरी पड़ी दिखाई गई है. अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं तभी तेहरान में उसी जगह पर एक शख्स पहुंचता है और खामेनेई की अंगूठी उठाकर पहन लेता है. अगले सीन में वह हमले का आदेश देते हैं और ईरान से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं. कुछ लोग इस वीडियो को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं लेकिन ईरानी मीडिया में इसका शीर्षक दिया गया है- खामेनेई इज बैक. उधर, इजरायल ने हमले के बाद पहली बार एक अफसोस जाहिर करते हुए नए सुप्रीम लीडर को भी मारने की धमकी दी है.

हां, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ घंटे पहले ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को भी जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल के हवाई हमले शायद तेहरान की धार्मिक सरकार को गिराने में सफल न हों.

BREAKING: Iranian media released anime-style footage said to depict the final moments of former Iranian Supreme Leader Ali Khamenei before his assassination. pic.twitter.com/QNnQkjMLKI — The Middle East (@A_M_R_M1) March 12, 2026

लड़ाई शुरू होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली पीएम ने कहा कि लगभग दो हफ्ते की बमबारी के बाद ईरान अब वैसा नहीं रहा और तेहरान के विशिष्ट 'रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स' जैसी फोर्सेज को भारी नुकसान पहुंचा है.

Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a veiled threat to kill Iran's new supreme leader even as he acknowledged that Israel's joint air war with the US may not lead to a collapse of Tehran's clerical government https://t.co/tgr9EtYLYO pic.twitter.com/S9cPa3vpUn — Reuters (@Reuters) March 13, 2026

नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्ला पर लगातार हमले जारी रहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू से पूछा गया कि इजरायल, मोजतबा खामेनेई और हिजबुल्ला सरगना नईम कासिम के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के लीडरों के लिए 'जीवन बीमा पॉलिसी' जारी नहीं करूंगा... मेरा यहां इस बात की कोई सटीक जानकारी देने का इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम आगे क्या करने वाले हैं.

जख्मी हैं नए लीडर मोजतबा

हां, कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया गया था कि मोजतबा के पैर और एक आंख में चोट आई है. पहले दिन के हमले में वह भी घायल हो गए थे. अब ट्रंप ने भी नए सुप्रीम लीडर के जख्मी होने की बात कही है.