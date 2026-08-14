/70 साल में पहली बार....अमेरिकी बेस पर एयरस्ट्राइक का खुलासा, ईरान के लड़ाकू विमानों की तबाही से हर कोई हैरान

Iran Airstrike US Base: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है. इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने पेंटागन से लेकर वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों तक को हिलाकर रख दिया है. मार्च 2026 में कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए हमले को लेकर अब तक जो बातें पर्दे के पीछे थीं, वो खुलकर सामने आ चुकी हैं और इसे खुद अमेरिकी वायुसेना के पूर्व शीर्ष जनरल ने स्वीकार किया है.
1953 के कोरियाई युद्ध के बाद यानी पिछले 70 सालों में यह पहला मौका था, जब दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी सैनिकों पर सीधे बम गिराए. गौर करने वाली बात ये है कि ईरान की वायुसेना ने इस कार्रवाई को करीब 50 साल पुराने अमेरिकी मूल के F-5 फाइटर जेट्स से ही अंजाम दिया था. अमेरिकी वायुसेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी ने सार्वजनिक मंच पर इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी एयरमैन के रूप में 'शर्मनाक' करार दिया है.
12 अगस्त को अलबामा के हंट्सविल में आयोजित 'स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस (SMD) सिम्पोजियम' के दौरान ड्रोन-रोधी सुरक्षा पर बोलते हुए अमेरिकी वायुसेना के सेवानिवृत्त जनरल ग्लेन वानहर्क ने इस पर खुलकर बात की.
जनरल ग्लेन वानहर्क ने कहा, 'मैं फॉरवर्ड फोर्सेज और एयर बेस डिफेंस पर बात करना चाहता हूं. हमें साफ कहना चाहिए कि ड्रोन और अन्य एयरोस्पेस वाहनों से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इसमें ईरान से उड़े तीन F-5 विमान भी शामिल थे, जिन्होंने बेहद निचले स्तर पर उड़ान भरी और हमारे एयरबेस पर बम गिराए. एक एयरमैन होने के नाते मुझे यह कहते हुए बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा हुआ.'
ईरानी मीडिया (PressTV) पर ईरान के इस मिशन में शामिल तीन F-5 पायलटों का इंटरव्यू प्रसारित किया गया, जिसके अनुसार, यह ऑपरेशन 1 मार्च को कुवैत स्थित अमेरिकी 'कैंप बुहरिंग' (Camp Buehring) पर अंजाम दिया गया था. यह हमला 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी व इजरायली हमलों की जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया था.
एक ईरानी कमांडर ने खुलासा किया कि रडार से बचने के लिए उन्होंने मानक प्रशिक्षण ऊंचाई (500 फीट) से बहुत नीचे, मात्र 50 फीट से भी कम ऊंचाई पर विमान उड़ाए थे. वे हाई-वोल्टेज बिजली के तारों के नीचे से और समुद्र में जहाजों के बीच से गुजरे. मिशन के दौरान किसी भी रडार या ट्रैकिंग से बचने के लिए पूरी तरह से 'रेडियो साइलेंस' बनाए रखा गया था.
बेस पर पहुंचते ही भारी बमबारी की गई. उस वक्त इस एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल बैटरियों समेत मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होने के बावजूद ईरानी विमान बिना किसी नुकसान के बेस पर बम गिराकर लौट गए थे. ईरानी पायलटों के अनुसार, इस अचानक हुए हमले से एयरबेस पर भारी अफरा-तफरी मच गई थी.
ईरानी कमांडर ने दावा किया कि जब बेस से अमेरिकी F-15 जेट्स ने जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ान भरी, तो भ्रम के माहौल में कुवैती एयर डिफेंस ने उन्हें ही निशाना समझ लिया और 'फ्रेंडली फायर' में 3 अमेरिकी F-15 विमान नष्ट हो गए थे.
1 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी संदिग्ध 'फ्रेंडली फायर' की एक घटना में 3 अमेरिकी विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की थी.
इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका पर पिछला हमला 15 अप्रैल 1953 को हुआ था, जब कोरियाई युद्ध के दौरान चोडो द्वीप पर उत्तर कोरियाई Po-2 विमानों के हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. वह आखिरी घटना थी, जब दुश्मन के विमान ने सीधे अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेज पर हमला किया था.
वियतनाम से लेकर 1991 के खाड़ी युद्ध, 2001 के अफगानिस्तान और 2003 के इराक युद्ध तक अमेरिकी सेना ने हमेशा पूर्ण 'हवाई प्रभुत्व' बनाए रखा. इस दौरान मिसाइलों या मोर्टार से तो हमले हुए, लेकिन कोई लड़ाकू जेट अमेरिकी ग्राउंड बेस पर बम नहीं गिरा सका था. लेकिन ईरान ने 1970 के दशक के पुराने F-5 विमानों के जरिए अमेरिका के हाई-टेक एयर डिफेंस नेटवर्क को भेद दिया, जो वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है.