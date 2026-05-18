छोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां और बुजुर्ग... मस्जिदों में आम लोगों को AK47 की ट्रेनिंग दे रहा ईरान, VIDEO

Iran Ak47 Training: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान अपने देश के युवा लड़के और लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है. ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि युवा हथियार चलाना सीख रहे हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि लड़कियां भी ट्रेनिंग ले रही हैं.

हथियार चलाना सीख रही हैं लड़कियां

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखाया जा रहा है. ईरान के युवा लड़के और और आदमी भी AK-47 चलाना सीखने के लिए तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं. हर तरह के आम लोग US के जमीनी हमले के खिलाफ 'अपनी मातृभूमि की रक्षा' करने की उम्मीद में हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ईरानी पुरुषों और महिलाओं के लिए कई शहरों की मस्जिदों में हल्के हथियारों पर डिफेंस ट्रेनिंग सेशन रखे गए, सरकारी टेलीविजन ने ये सेशन दिखाते हुए कहा कि ये ‘देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारी’ का हिस्सा थे.

Add Zee News as a Preferred Source Civilians from all walks of life practice handling weapons in anticipation of 'DEFENDING THE HOMELAND' against possible US GROUND INVASION https://t.co/WHhlJomdI9 pic.twitter.com/KLU5ZYz8CF May 18, 2026

एकजुटता हासिल करना है लक्ष्य

ईरानी की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस रक्षात्मक एक्टिविटी को सीधे-सीधे तौर पर जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन करार दिया है. बताया गया कि अभियान का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे मौजूदा संघर्ष के जवाब में देश के नागरिकों को इस्लामी गणराज्य के समर्थम में एकजुटता हासिल करना है. इस कदम को तेहरान के लोगों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है कि और बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक में इसमें अपना पंजीकरण करा रहे हैं. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अभी तक इसमें कम से कम 31 मिलियन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.

टीवी पर दी रही थी ट्रेनिंग

इससे पहले ईरानी टीवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक एंकर स्टूडियो में Ak47 लेकर खड़ा हुआ था. साथ ही उसके सामने एक आर्मी ड्रेस पहने शख्स खड़ा था. आर्मी ड्रेस वाला शख्स एंकर को बता रहा था कि किस तरह इस खतरनाक बंदूक का इस्तेमाल करना है. इस वीडियो के बाद कभी ईरानी मस्जिदों में तो कभी सड़कों पर युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है.

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