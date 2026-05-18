Advertisement
trendingNow13220944
Hindi Newsदुनियाछोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां और बुजुर्ग... मस्जिदों में आम लोगों को AK47 की ट्रेनिंग दे रहा ईरान, VIDEO

छोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां और बुजुर्ग... मस्जिदों में आम लोगों को AK47 की ट्रेनिंग दे रहा ईरान, VIDEO

Iran Ak47 Training: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, इसी बीच ईरान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि ईरान अपने युवा लड़के-लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 18, 2026, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां और बुजुर्ग... मस्जिदों में आम लोगों को AK47 की ट्रेनिंग दे रहा ईरान, VIDEO

Iran Ak47 Training: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान अपने देश के युवा लड़के और लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है. ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि युवा हथियार चलाना सीख रहे हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि लड़कियां भी ट्रेनिंग ले रही हैं. 

हथियार चलाना सीख रही हैं लड़कियां

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखाया जा रहा है. ईरान के युवा लड़के और और आदमी भी AK-47 चलाना सीखने के लिए तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं.  हर तरह के आम लोग US के जमीनी हमले के खिलाफ 'अपनी मातृभूमि की रक्षा' करने की उम्मीद में हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ईरानी पुरुषों और महिलाओं के लिए कई शहरों की मस्जिदों में हल्के हथियारों पर डिफेंस ट्रेनिंग सेशन रखे गए, सरकारी टेलीविजन ने ये सेशन दिखाते हुए कहा कि ये ‘देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारी’ का हिस्सा थे.

एकजुटता हासिल करना है लक्ष्य

ईरानी की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस रक्षात्मक एक्टिविटी को सीधे-सीधे तौर पर जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन करार दिया है. बताया गया कि अभियान का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे मौजूदा संघर्ष के जवाब में देश के नागरिकों को इस्लामी गणराज्य के समर्थम में एकजुटता हासिल करना है. इस कदम को तेहरान के लोगों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है कि और बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक में इसमें अपना पंजीकरण करा रहे हैं. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अभी तक इसमें कम से कम 31 मिलियन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. 

टीवी पर दी रही थी ट्रेनिंग

इससे पहले ईरानी टीवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक एंकर स्टूडियो में Ak47 लेकर खड़ा हुआ था. साथ ही उसके सामने एक आर्मी ड्रेस पहने शख्स खड़ा था. आर्मी ड्रेस वाला शख्स एंकर को बता रहा था कि किस तरह इस खतरनाक बंदूक का इस्तेमाल करना है. इस वीडियो के बाद कभी ईरानी मस्जिदों में तो कभी सड़कों पर युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है. 

ये भी पढ़ें: 'यूरेनियम जमा करो और जब्त संपत्ति से भी नहीं मिलेगी चवन्नी...' ट्रंप ने ईरान को धमकाकर थोप दी पांच शर्तें

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Iran Ak47 Training

Trending news

लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
Eid-ul-Adha 2026
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
Mehbooba Mufti
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत