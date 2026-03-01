Advertisement
जरा तमीज से... UNSC की आपात बैठक में ईरानी राजदूत ने अमेरिका को धमकाया, हक्का-बक्का रह गए सभी

जरा तमीज से... UNSC की आपात बैठक में ईरानी राजदूत ने अमेरिका को धमकाया, हक्का-बक्का रह गए सभी

अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान का हौसला नहीं टूटा है. उसने इजरायल और अमेरिका करारा जवाब देने की चेतावनी दी है. अब यूएन की इमर्जेंसी बैठक में ईरानी प्रतिनिधि ने अमेरिका को धमका दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:21 AM IST
ईरान पर अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी देख संयुक्त राष्ट्र ने एक आपात बैठक बुलाई. इसमें ईरान के प्रतिनिधि और अमेरिकी राजदूत भी मौजूद थे. दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे थे, तभी दोनों आपस में भिड़ गए. अमेरिका के प्रतिनिधि बार-बार गरम हो रहे थे तभी ईरान के राजदूत ने एक लाइन में अमेरिका को धमका दिया. सभी सदस्य हक्का-बक्का रह गए. 

हां, ईरानी एंबेसडर ने बड़े प्यार से कहा कि मुझे केवल एक बात कहनी है. मैं अमेरिका के प्रतिनिधि को सलाह देना चाहता हूं कि जरा तमीज से बात कीजिए. यह आपके लिए बेहतर होगा और उस देश के लिए जिसके आप प्रतिनिधि बनकर यहां बैठे हैं. आप वीडियो में ईरानी प्रतिनिधि का अंदाज देखिए. ईरान ने संडे को जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

भिड़ गए दोनों राजदूत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. यूएन में ईरानी प्रतिनिधि अमीर सैयद इरावनी ने अमेरिकी समकक्ष से विनम्रता से पेश आने के लिए कहा. इस पर U.S. एंबेसडर माइक वाल्ट्ज ने जवाब दिया, 'सच कहूं तो मैं इज्जत नहीं दूंगा, खासकर तब जब यह प्रतिनिधि यहां उस हुकूमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने अपने ही हजारों लोगों को मार डाला. कई लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वे आपके जुल्म से आजादी चाहते थे.'

पढ़ें: सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?

ईरानी सेना ने कहा है कि वह सबसे बड़ा हमला करने जा रही है. रविवार सुबह एक घंटे में ईरान ने करीब 50 मिसाइलें दागी हैं. इजरायल और अमेरिका के कई बेसों पर ड्रोन अटैक हुए हैं. दुबई, दोहा और मनामा में रविवार को भी धमाके हुए. यूएई के एयर डिफेंस ने 137 मिसाइलों और 209 ड्रोन्स को नष्ट करने की बात कही है. चीनी मीडिया ने खबर दी है कि हालात बिगड़ता देख ईरान से चीनियों को निकाला जा रहा है. इधर, खामेनेई की मौत के बाद दिल्ली समेत दुनियाभर के ईरानी मिशनों पर झंडा झुका दिया गया है. मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इसका असर हवाई यातायात पर हुआ है और सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं या रद्द करनी पड़ी हैं. 

पढ़ें: अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, एक मुस्लिम दोस्त ने कहा तब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया: रिपोर्ट

