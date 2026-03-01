जरा तमीज से... UNSC की आपात बैठक में ईरानी राजदूत ने अमेरिका को धमकाया, हक्का-बक्का रह गए सभी

ईरान पर अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी देख संयुक्त राष्ट्र ने एक आपात बैठक बुलाई. इसमें ईरान के प्रतिनिधि और अमेरिकी राजदूत भी मौजूद थे. दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे थे, तभी दोनों आपस में भिड़ गए. अमेरिका के प्रतिनिधि बार-बार गरम हो रहे थे तभी ईरान के राजदूत ने एक लाइन में अमेरिका को धमका दिया. सभी सदस्य हक्का-बक्का रह गए.

हां, ईरानी एंबेसडर ने बड़े प्यार से कहा कि मुझे केवल एक बात कहनी है. मैं अमेरिका के प्रतिनिधि को सलाह देना चाहता हूं कि जरा तमीज से बात कीजिए. यह आपके लिए बेहतर होगा और उस देश के लिए जिसके आप प्रतिनिधि बनकर यहां बैठे हैं. आप वीडियो में ईरानी प्रतिनिधि का अंदाज देखिए. ईरान ने संडे को जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है.

At UNSC, Iran Ambassador tells US ambassador Add Zee News as a Preferred Source 'I advise the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent'pic.twitter.com/8WLDtg1xJT — Sidhant Sibal (@sidhant) March 1, 2026

भिड़ गए दोनों राजदूत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. यूएन में ईरानी प्रतिनिधि अमीर सैयद इरावनी ने अमेरिकी समकक्ष से विनम्रता से पेश आने के लिए कहा. इस पर U.S. एंबेसडर माइक वाल्ट्ज ने जवाब दिया, 'सच कहूं तो मैं इज्जत नहीं दूंगा, खासकर तब जब यह प्रतिनिधि यहां उस हुकूमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने अपने ही हजारों लोगों को मार डाला. कई लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वे आपके जुल्म से आजादी चाहते थे.'

ईरानी सेना ने कहा है कि वह सबसे बड़ा हमला करने जा रही है. रविवार सुबह एक घंटे में ईरान ने करीब 50 मिसाइलें दागी हैं. इजरायल और अमेरिका के कई बेसों पर ड्रोन अटैक हुए हैं. दुबई, दोहा और मनामा में रविवार को भी धमाके हुए. यूएई के एयर डिफेंस ने 137 मिसाइलों और 209 ड्रोन्स को नष्ट करने की बात कही है. चीनी मीडिया ने खबर दी है कि हालात बिगड़ता देख ईरान से चीनियों को निकाला जा रहा है. इधर, खामेनेई की मौत के बाद दिल्ली समेत दुनियाभर के ईरानी मिशनों पर झंडा झुका दिया गया है. मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इसका असर हवाई यातायात पर हुआ है और सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं या रद्द करनी पड़ी हैं.

