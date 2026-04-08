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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज तो खुल गया, अब पहले जैसी हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें? जानें कब लौटेगी सामान्य स्थिति

होर्मुज तो खुल गया, अब पहले जैसी हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें? जानें कब लौटेगी सामान्य स्थिति

Oil Suppy From Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में सीजफायर के बीच ईरान ने कुछ समय के लिए होर्मुज जलमार्ग खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समुद्री मार्ग खुलने से तेल-गैस सप्लाई से जुड़ी परेशानियों का पूर्ण समाधान हो चुका है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 08, 2026, 05:11 PM IST
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होर्मुज तो खुल गया, अब पहले जैसी हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें? जानें कब लौटेगी सामान्य स्थिति

Middle East War: पश्चिम एशिया की जंग में होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से दुनियाभर में काफी हाहाकार मचा था. तेल-गैस की कीमतों में जबरदस्त आई उछाल ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद ईरान 2 हफ्तों के सीजफायर के लिए माना है. इससे बड़ी राहत वाली बात ये है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य भी खोल दिया है. उम्मीद है कि इससे ऑयल-गैस की सप्लाई और इनकी कीमत पटरी पर आएगी. क्या वाकई में ईरान के इस बड़े एक्शन से लोगों को तेल-गैस की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी या इसकी सप्लाई आसान होगी? 

तेल-गैस की कीमतों में मिली राहत? 

बता दें कि 8 फरवरी 2026 से पहले यानी पश्चिम एशिया की जंग से पहले तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी. वहीं जंग के दौरान इसकी कीमत100-120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थी. यह अब ग्लोबल मार्केट में इसमें 15.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ तेल की कीमत 92.30 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है. होर्मुज से राहत मिलने के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है. इसका मुख्य कारण ये है कि होर्मुज बंद होने के चलते कई टैंकर रुके हुए थे या लंबे रास्तों से यात्रा कर रहे थे. ऐसे में इसके सप्लाई होने, खाली होने और फिर वापस यात्रा करने में काफी समय लगेगा, जिससे कीमतों पर भी काफी असर पड़ेगा.     

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नॉर्मल हो जाएगी सप्लाई? 

भले ही इस अस्थायी युद्धविराम से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सच यह भी है कि ऑयल मार्केट को हुआ नुकसान जल्दी सामान्य नहीं होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका-ईरान की ओर से एक अधिक स्थायी और टिकाऊ शांति समझौता अभी भी काफी दूर है. इस जंग में लगातार अमेरिका का रुख बदलता रहा है. ऐसे में इस समाधान के हमेशा बने रहने की अधिक संभावना नहीं है. पश्चिम एशिया में भले ही जंग लौट आए, लेकिन जंग से पहले जैसी स्थिति वापस आना थोड़ा मुश्किल है. गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक्सपोर्ट टर्मिनल, रिफाइनरी, ऑल सेक्टर और LNG प्रोसेसिंग यूनिट्स को नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल पर वापस में महीनों या सालों भी लग सकते हैं. इससे लंबे समय तक तेल की कीमतें प्रभावित होंगी. एक और समस्या ये है कि भले ही अस्थायी सीजफायर के बीच जहाज को होर्मुज से निकलकर वापस वहां तक पहुंचाना वह भी सीजफायर से पहले ये कठिन साबित हो सकता है.  

ये भी पढ़ें- '48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहें...,' ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में पश्चिम एशिया, ईरान में मौजूद भारतीयों को सरकार का अलर्ट 

भारत की स्थिति? 

भारत की बात करें तो पश्चिम एशिया से होर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत काफी तेल इंपोर्ट करता है. ऐसे में इसके बंद होने पर यहां भी तेल-गैस सप्लाई को लेकर समस्या देखी गई थी. हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारत इसके लिए केवल होर्मुज पर ही निर्भर नहीं है. वह तेल-गैस सप्लाई के लिए अन्य कई सोर्सेज पर भी निर्भर है. भले ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल-गैस की बढ़ती कीमतों ने भारत को भी अधिक दामों में इसे इंपोर्ट करने में मजबूर किया. ऑयल सप्लाई में परेशानी के बाद भारत ने मिडिल ईस्ट के अलावा रूस जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया. भारत ने हाल ही के महीनों में रूस से इंपोर्ट बढ़ाकर इराक, सऊदी अरब और UAE से ऑयल सप्लाई घटाई है. अमेरिका की ओर से भारत को रूसी तेल खरीदने पर मिली छूट से भारत को काफी राहत मिली. इसके अलावा भारत ने जंग के बीच होर्मुज में फंसे अपने LPG-LNG टैंकरों को सुरक्षित निकालने को लेकर बी बातचीत की. परिणामस्वरूप जंग के बीच भारत के 8 टैंकरों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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