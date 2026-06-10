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फिर बजी रणभेरी! अपाचे हेलिकॉप्टर गिरा तो बौखलाया अमेरिका, ईरान के कई ठिकानों पर बमों की बारिश

Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक सहित कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:37 AM IST
फिर बजी रणभेरी! अपाचे हेलिकॉप्टर गिरा तो बौखलाया अमेरिका, ईरान के कई ठिकानों पर बमों की बारिश

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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