/फिर बजी रणभेरी! अपाचे हेलिकॉप्टर गिरा तो बौखलाया अमेरिका, ईरान के कई ठिकानों पर बमों की बारिश

Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका में फिर जंग छिड़ गई है. दोनों देशों के बीच शांति की पहल की जा रही थी. इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर गिर गया था. अब इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है, ये हेलीकॉप्टर ईरानी हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुआ था. इसके बाद अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है. केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक सहित कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले देखे गए.
इस हमले के बाद US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ आत्म-रक्षा में हमले शुरू कर दिए हैं. यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद ईरान की बिना वजह की आक्रामकता के जवाब में की गई है. CENTCOM ने कहा कि ये हमले कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर घटना के के जवाब के तौर पर किए गए हैं.
इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा दिया है. उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया. हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या खतरे का मुंहतोड़ जवाब देगी. अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें. फारस की खाड़ी का इतिहास घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजामों के कई किस्सों से भरा पड़ा है.
इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हालांकि इसमें सवार दोनों सैन्यकर्मियों को बचा लिया गया. हेलीकॉप्टर कैसे गिरा? ये स्थिति फिलहाल साफ नहीं हो पाई थी. फिर बाद में अमेरिका ने ये माना कि ये ईरानी हमले में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था. जिसके बाद दोनों देशों में एक बार फिर जंग छिड़ गई है.