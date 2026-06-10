/फिर बजी रणभेरी! अपाचे हेलिकॉप्टर गिरा तो बौखलाया अमेरिका, ईरान के कई ठिकानों पर बमों की बारिश

इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा दिया है. उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया. हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या खतरे का मुंहतोड़ जवाब देगी. अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें. फारस की खाड़ी का इतिहास घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजामों के कई किस्सों से भरा पड़ा है.