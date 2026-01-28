'अगला हमला बहुत भयानक होगा...', वैश्विक उथल-पुथल के बीच अब ट्रंप ने किसे दी धमकी; कौन सी डील करने चले?

Advertisement
Hindi Newsदुनियाअगला हमला बहुत भयानक होगा..., वैश्विक उथल-पुथल के बीच अब ट्रंप ने किसे दी धमकी; कौन सी डील करने चले?

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने ट्रूथ पर कहा कि अगर ईरान बातचीत के मेज पर नहीं आता है, तो इसबार और भी बड़ा हमला किया जाएगा. हालांकि, ईरान की ओर से कहा गया है कि धमकियों के बीच बातचीत का माहौल नहीं बन सकता. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:35 PM IST
Iran America Tension: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. हाल के दिनों में कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है. पिछले दिनों अमेरिकी सेना ने ईरान के समीप बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की है. इसमें USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है. बताया जा रहा है कि यह अपने बैटल ग्रुप के साथ तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है. 

दरअसल, बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देश ईरान को चेतावनी देते हुए बातचीत के मेज पर आने को कहा है. अमेरिका की ओर से कहा गया ईरान को जल्द से जल्द परमाणु हथियारों पर डील कर लेनी चाहिए. इतना ही नहीं ट्रंप की ओर से धमकी भरे लहजे में कहा गया कि अगर ईरान बात नहीं मानता है, तो अमेरिका का अगला हमला काफी बुरा होगा. 

ट्रंप की ईरान की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उम्मीद है ईरान जल्द ही बातचीत के मेज पर आएगा और एक न्यायसंगच डील करेगा. केवल परमाणु हथियार डील नहीं बल्कि एक ऐसा समझौता जो सभी के लिए सही हो. धीरे-धीरे समय समाप्त हो रहा है और यह सच में आवश्यक है. वहीं, चेतावनी देते हुए ट्रंप ने लिखा कि समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है! जैसा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो! उन्होंने नहीं किया, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिससे ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. अगला हमला इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा! ऐसा दोबारा मत होने दो. 

ईरान ने दिया जवाब 

उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि सैन्य धमकी के माध्यम से कूटनीति प्रभावी नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि सैन्य धमकी के माध्यम से कूटनीति प्रभावी या उपयोगी नहीं हो सकता. धमकियों के माहौल में बातचीत की बात नहीं की जा सकती. अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है, को उसको अपनी अत्यधिक मांगों और अतार्किक मुद्दों को छोड़ना होगा. अगर अमेरिका चाहता है कि बातचीत आगे बढ़े, तो उन्हें निश्चित रूप से धमकियों, अत्यधिक मांगों और अतार्किक मुद्दों को उठाने से बचना होगा. ईरान ने कभी भी बातचीत की मांग नहीं की है. 

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

Iran Vs TrumpDonald Trump

