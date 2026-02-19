Advertisement
trendingNow
'युद्ध जरूर होगा, इसलिए तुरंत...', इस देश के पीएम ने लोगों से कहा ईरान से जल्दी निकलो; मिडिल ईस्ट में बढ़ी हलचल

Iran- US conflict: अमेरिका ईरान पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद इस बात के संकेत दिए जाने लगे हैं. इस बीच पोलैंड के पीएम ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों से कहा कि वह जल्द से जल्द स्वदेश लौट आएं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:12 PM IST
डोनाल्ड टस्क, पोलैंड के पीएम. (फाइल फोटो)

Iran- US Tension: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ समय में फिर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. ट्रंप के इस संकेत के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना बढ़ गई है. इस तनाव ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है. इस बीच पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को ईरान में रहने वाले सभी पोलिश नागरिकों से देश छोड़ने को कहा है. 

दरअसल, एक पीसी के दौरान पोलिश पीएम ने कहा कि जो भी लोग अभी भी ईरान में हैं, उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में किसी को भी उस देश की यात्रा करने की योजना नहीं बनानी चाहिए.

अमेरिका-ईरान के बीच तीव्र संघर्ष की संभावना 

पोलैंड के पीएम ने कहा कि तीव्र संघर्ष की संभावना बहुत वास्तविक है और कुछ, एक दर्जन या कई दर्जन घंटों में, निकासी अब एक विकल्प नहीं रह सकती है. हैरान करने वाली बात है कि हाल के महीनों में यह दूसरी बार है, जब जब पोलिश सरकार ने अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आह्वान किया है. 

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहा तनाव 

अमेरिका ईरान के करीब सैन्य फोर्स तैनात कर रहा है. इसमें वॉरशिप, फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं. माना जा रहा है कि अगर ट्रंप आदेश देते हैं तो ईरान के खिलाफ एक लंबे समय तक चलने वाले कैंपेन की नींव रखी जा रही है.  जहां एक और अमेरिका ईरान पर लगातार तनाव बढ़ा रहा है, दूसरी ओर ईरान मे भी यूएस पर पलटवार किया है. ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ईरान के परमाणु एनरिचमेंट के उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: US जंग का ऐलान होते ही ईरान, रूस-चीन तीनों ने कसी कमर! बंद कमरे में IAEA प्रमुख से की मीटिंग, न्यूक्लियर डील या आर-पार की होगी लड़ाई?

जेडी वेंस का दावा- ट्रंप चाहतें है समझौता 

अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट में अधिक सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की आशंका बताती है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर बात नहीं बनती है, तो अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम देगा. हालांकि, दोनों देशों के बीच इस मामले पर समझौते की गुंजाइश काफी कम दिख रही है. उधर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि कुछ विषयों पर दोनों देशों के बीच अच्छा वार्ता चली है. हालांकि, कुछ मुद्दों पर यह स्पष्ट है कि ट्रंप ने कुछ सीमाएं तय की है, जिसपर शायद ईरान बात करने को तैयार नहीं होगा. हालांकि, वेंस का कहना है कि ट्रंप समझौता चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान में बरसने वाले हैं मिसाइल-बम? इजरायल ने खोला पावरबैंक, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजे '53 दानव'

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Iran And America Tension

