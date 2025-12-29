Advertisement
trendingNow13057805
Hindi Newsदुनियाक्या ईरान ने कर ली अमेरिका से जंग की तैयारी? ईरानी राष्ट्रपति ने कर दिया इशारा, ट्रंप-नेतन्याहू चल रहे चाल

क्या ईरान ने कर ली अमेरिका से जंग की तैयारी? ईरानी राष्ट्रपति ने कर दिया इशारा, ट्रंप-नेतन्याहू चल रहे चाल

Iran-America War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ने की संभावना जताई जा रही है

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 29, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ईरान ने कर ली अमेरिका से जंग की तैयारी? ईरानी राष्ट्रपति ने कर दिया इशारा, ट्रंप-नेतन्याहू चल रहे चाल

World News In Hindi: ईरान और इजरायल के बीच बीते कुछ महीनों पहले जंग देखने को मिली थी. इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान पर बम बरसाया था. वहीं अब अमेरिका में यह हलचल जोरों पर है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई जंग होने वाली है या फिर इन दोनों देशों ने जंग का ऐलान कर दिया है? बता दें कि यह ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार 29 दिसंबर 2025 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं.  

ईरान पर होंगे हमले? 

एक ओर जहां ट्रंप गाजा युद्धविराम योजना के अगले चरण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं नेतन्याहू भी संभावित तौर पर अपनी नजर ईरान पर केंद्रित कर रहा है. माना जा रहा है कि ईरान पर अभी और अधिक अमेरिकी हमले हो सकते हैं. ट्रंप की इजरायली प्रधानमंत्री के साथ यह बैठक उनके आलीशान मार ए लोगों रिजॉर्ट में हुई है. दोनों नेताओं के बीच इस साल अबतक 5 बार यह बैठक हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें- दुनिया का वो देश जहां 1 ग्लास पानी लेने में ढीली हो जाएगी जेब, मगर होटलों में फ्री मिलती है ये चीज

Add Zee News as a Preferred Source

 

ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक 

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यह बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब व्हाइट हाउस के कुछ आशंका है कि इजरायल और हमास दोनों ही अपने युद्धविराम के दूसरे चरण को लागू करने में देरी कर रहे हैं. बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सोमवार 29 दिसंबर 2025 को ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार 27 दिसंबर 2025 को कहा था कि उनका देश अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ फुल स्केल वॉर पर है. 

ये भी पढ़ें- वेस्ट बैंक में नफरत का खौफनाक चेहरा.. नमाज पढ़ते फिलिस्तीनी पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी, वीडियो देख कांप जाएगी रूह  

 

पेजेश्कियन का बयान 

पेजेश्कियन ने ईरान की एक वेबसाइट पर छपे इंटरव्यू में कहा था कि पश्चिम नहीं चाहता कि इस्लामिक रिपब्लिक अपने पैरों पर खड़ा हो. उन्होंने कहा,' वे नहीं चाहते कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो. यह युद्ध इराक के हमारे खिलाफ युद्ध से भी ज्यादा बुरा है.' उन्होंने 1980 के दशक में 8 साल तक चले संघर्ष और सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक की ओर से ईरान पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए कहा,'अगर कोई इसे अच्छी तरह समझे तो यह युद्ध उस युद्ध से कहीं ज्यादा जटिल और मुश्किल है. इराक के साथ युद्ध में स्थिति साफ थी. उन्होंने मिसाइलें दागीं और हमें पता था कि कहां हमला करना है. यहां वे हमें हर तरफ से घेर रहे हैं. वे हमारे लिए रोजी-रोटी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में समस्याएं पैदा कर रहे हैं.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर