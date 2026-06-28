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क्या होर्मुज के रास्ते बने जंग की वजह? टूट गया ईरान-अमेरिका में सीजफायर; फिर कैसे शुरू हुई बमबारी?

Iran America War: सीजफायर के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में हमला कर दिया. दोनों देशों में नए हमले कैसे शुरू हुए? जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:05 AM IST
क्या होर्मुज के रास्ते बने जंग की वजह? टूट गया ईरान-अमेरिका में सीजफायर; फिर कैसे शुरू हुई बमबारी?
Source: एक्सक्लूसिव

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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