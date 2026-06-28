/क्या होर्मुज के रास्ते बने जंग की वजह? टूट गया ईरान-अमेरिका में सीजफायर; फिर कैसे शुरू हुई बमबारी?

वहीं, 26 जून को US ने ईरान पर बमबारी कीऔर एवर लवली पर हमले के साथ MoU तोड़ने का आरोप लगाया. US मिलिट्री का कहना है कि उसने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स और कोस्टल रडार पोजीशन पर हमला किया. इसके बाद 27 जून को IRGC ने कहा कि उसने इलाके में US फोर्स पर हमले करके जवाब दिया, जबकि बहरीन का कहना है कि कई ड्रोन ने उसके इलाके को निशाना बनाया. ईरान ने बहरीन और कुवैत में US फोर्स पर जवाबी हमले किए और कहा कि किसी भी “दुश्मन के हमले” का “कड़ा जवाब” दिया जाएगा.