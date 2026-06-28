/क्या होर्मुज के रास्ते बने जंग की वजह? टूट गया ईरान-अमेरिका में सीजफायर; फिर कैसे शुरू हुई बमबारी?

Iran America War: ईरान और अमेरिका में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है. सीजफायर के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में हमला कर दिया. इससे दोनों देशों में तनाव फिर से बढ़ गया है. ट्रंप ने कहा है कि वजूद मिटा देंगे. ये नए हमले कैसे शुरू हुए, इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.
23 जून को यूनाइटेड नेशंस ने होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ईरानी पानी और ओमानी पानी के रास्ते दो नए रास्तों का ऐलान किया. ईरान ने इस प्लान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बिना सलाह-मशविरा के ऐलान किया गया था. जबकि, 25 जून को ताइवान का एवर लवली ओमान के तट पर एक शक वाले ईरानी ड्रोन से टकरा गया, जिससे कुछ नुकसान हुआ लेकिन क्रू को कोई चोट नहीं आई.
वहीं, 26 जून को US ने ईरान पर बमबारी कीऔर एवर लवली पर हमले के साथ MoU तोड़ने का आरोप लगाया. US मिलिट्री का कहना है कि उसने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स और कोस्टल रडार पोजीशन पर हमला किया. इसके बाद 27 जून को IRGC ने कहा कि उसने इलाके में US फोर्स पर हमले करके जवाब दिया, जबकि बहरीन का कहना है कि कई ड्रोन ने उसके इलाके को निशाना बनाया. ईरान ने बहरीन और कुवैत में US फोर्स पर जवाबी हमले किए और कहा कि किसी भी “दुश्मन के हमले” का “कड़ा जवाब” दिया जाएगा.
यूनाइटेड किंगडम के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट में एक और टैंकर पर एक “अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल” से हमला हुआ. CENTCOM का कहना है कि उसने ईरानी मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और माइनलेयर कैपेबिलिटी को टारगेट करते हुए हमला किया.
नए हमलों को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम नहीं ले पाएंगे, और हमें उस काम को मिलिट्री से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा.