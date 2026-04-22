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Hindi Newsदुनियान वेंस जाएंगे पाकिस्तान, न ट्रंप... ईरान ने अब सड़क पर क्यों उतार दी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल?

न वेंस जाएंगे पाकिस्तान, न ट्रंप... ईरान ने अब सड़क पर क्यों उतार दी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल?

फिलहाल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू नहीं होने जा रही है. देर रात ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने की घोषणा कर दी. वैसे, पाकिस्तान टेबल सजाकर बैठा था कि जेडी वेंस या ट्रंप जरूर आएंगे, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा. अब तेहरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल सड़क पर उतार दी है. आखिर क्यों?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:45 AM IST
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सबसे खतरनाक मिसाइल के साथ जश्न मनाते ईरानी.
सबसे खतरनाक मिसाइल के साथ जश्न मनाते ईरानी.

न तो जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे और न ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. अच्छी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान का सीजफायर बढ़ गया है. ट्रंप ने जैसे ही यह एलान किया, तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा. ईरान ने इस घटनाक्रम को अपनी जीत बताया है. ईरानी इतने खुश हैं कि सड़क पर खुर्रमशहर मिसाइल उतार दी गई है. ट्रक पर मिसाइल के चारों ओर सैनिक बंदूक हाथ में उठाकर जश्न मनाते दिखे. ईरान की जनता अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही है. 

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक लंबे ट्रक में तेहरान के वनाक स्क्वायर पर इस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया. करीब 2,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल पिछले दो महीने से काफी चर्चा में है. माना जाता है कि ईरान ने हिंद महासागर स्थित अमेरिकी बेस (डिएगो गार्सिया) पर इसी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी. हालांकि, अमेरिका ने इसे हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया. पहले आप वीडियो देखिए. 

कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि ईरान ने सिर्फ खुर्रमशहर नहीं, बल्कि 'कद्र' और दूसरी मिसाइलें भी लोगों के बीच दिखाई. खुर्रमशहर-4 को काफी एडवांस्ड माना जाता है. यह 1500 किग्रा विस्फोटक लेकर जा सकती है. कद्र मिसाइल की रेंज 1500-1800 किमी होती है और यह 750 किग्रा वॉरहेड लेकर टारगेट को हिट कर सकती है.

एक वीडियो में दिखाई देता है कि मिसाइल आसमान की तरफ करीब 45 डिग्री के एंगल पर तैनात मुद्रा में है और आसपास लोग अपने देश का झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं. उधर, ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने की घोषणा तो की है, लेकिन सेना को होर्मुज के इलाके में नाकेबंदी जारी रखने को कहा है. ईरान पहले से ही इस नाकेबंदी पर चिढ़ा हुआ है.  

पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत क्यों नहीं हुई?

ईरान ने पहले ही शर्त रख दी थी कि अमेरिका जब्त किए गए उसके शिप के क्रू को रिहा करे. अमेरिका नहीं माना, तो सीजफायर समाप्त होने से ठीक पहले तेहरान ने एलान कर दिया कि हम पीस टॉक में शामिल नहीं होंगे. देर रात, ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने खबर दी कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना 'अंतिम फैसला' बता दिया है. फिर भी कुछ चीजें ऐसी हुईं कि ट्रंप सीजफायर बढ़ाने को राजी हो गए. पाकिस्तान ने वादा किया है कि वह ईरान को बातचीत की टेबल पर ले आएगा और ट्रंप को 'अपने मुनीर' पर भरोसा है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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