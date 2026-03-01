'...तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा', बुर्ज खलीफा वाले अमीर देश UAE पर मिसाइलें कौन मार रहा?

ईरान पर अमेरिका और इजरायल की बमबारी के बाद कई देशों में खलबली मच गई है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसकी चपेट में सात अमीरातों (राज्यों) वाला रईस मुल्क यूएई भी आ गया. हां अबू धाबी, दुबई जैसे चमकते शहरों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है. दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रविवार सुबह बताया कि ईरान से आने वाली 137 मिसाइलों और 209 ड्रोन में से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया. हालांकि लोगों के मन में सवाल है कि जब लड़ाई अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी थी तो इतना खूबसूरत दुबई, अबू धाबी चपेट में कैसे आ गया? इससे वहां रहने वाले भारतीय भी डरे हुए हैं.

मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट मेजर जनरल (रिटायर्ड) संजय सोई ने ZEE न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि ईरान ने पहले ही कहा था कि इलाके का जो भी देश अमेरिका या इजरायल को अपनी हवाई सीमा का इस्तेमाल करने की परमिशन देगा या एयरबेस इस्तेमाल करने की परमिशन देगा, हम उस पर भी हमला करेंगे. यहां ईरान ने बड़ा मैसेज दिया है कि हम हमला कर भी सकते हैं इसीलिए जवाबी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी और अमेरिका के बेसों पर हमले हुए. कुछ सिविलियन भी मारे गए हैं. आगे उन्होंने विश्व युद्ध की आशंका भी जताई. पहले वीडियो देखिए.

Dubai under attack. Being a frontline state for a declining hegemon can be dangerous pic.twitter.com/bGTstDC2Qa Add Zee News as a Preferred Source — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) February 28, 2026

सोई ने कहा कि अमेरिका के पास ऑप्शन सीमित थे. यह सबको पता था कि वह ईरान की लीडरशिप पर हमला करेगा, मिसाइल बेस पर हमला करेंगे, न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा, ऑयल रिफाइनरी या सेना की लीडरशिप पर हमला करेगा. जबकि ईरान ने अपने ऑप्शन गुप्त रखे थे. उसके पास कई ऑप्शन थे लेकिन इस बार तेहरान ने नए ऑप्शन का इस्तेमाल किया. यूएई ही नहीं, सात देशों पर ईरान ने हमले किए हैं.

उन्होंने कहा कि पहले भी ये देश कह रहे थे कि हमारे यहां से जंग मत शुरू करो, नहीं तो हमला होगा. अब भी वे कह रहे हैं. अमेरिका ने कहा था कि हमारे बेस हैं, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन ईरान ने हमला कर दिया. यूएई को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्योंकि इतने बम उनके ऊपर कभी नहीं गिरे. यूएई-बहरीन की जनता खौफ में है क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध फैला तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है. हालांकि इन देशों के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वे ईरान का बदला ले सकें. हां, अमेरिका का बेस होने के कारण वहां से बदला लिया जाएगा और वे ले रहे हैं.

ईरान ने भी साफ कहा है कि उसकी क्षेत्र के देशों के साथ दुश्मनी नहीं है, यह हमला भी आप पर नहीं, क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर किया जा रहा है.

पढ़ें: सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?

पढ़ें: अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, ईरान पर हमला तो सऊदी अरब ने करवाया: रिपोर्ट