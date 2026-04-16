इजरायल-लेबनान वार्ता के बीच गालिबाफ गरजे, बोले- हिज्बुल्ला महान! ईरान और ‘Axis of Resistance’ दो जिस्म एक जान

Iranian Parliament Speaker Ghalibaf's: ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने इजरायल और लेबनान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला की वफादारी की तारीफ करते हुए उसे महान बताया है. गालिबाफ ने कहा, 'लेबनान-इजरायल की बातचीत तेहरान की उन सीजफायर की शर्तों से जुड़ी है, जो अमेरिका-ईरान की बातचीत का हिस्सा थीं. इसलिए इजरायल को हर हाल में हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ेगी. दूसरी ओर, ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में हो रही बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि चर्चा चल रही है, लेकिन सीजफायर के दायरे और क्षेत्रीय तनाव को लेकर मतभेद बना हुआ है.

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इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कहा, 'इजरायल को लेबनान के साथ वार्ता की टेबल पर आना ही था. क्योंकि तेहरान ने संपूर्ण संघर्ष विराम की शर्त पर ही बातचीत के लिए सहमति जताई थी. गालिबाफ ईरान की उन शर्तों की ओर इशारा कर रहे थे, जिनमें कहा गया था कि इजरायल को हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई रोकनी चाहिए.