इजरायल-लेबनान वार्ता के बीच गालिबाफ गरजे, बोले- हिज्बुल्ला महान! ईरान और ‘Axis of Resistance’ दो जिस्म एक जान

Israel-Lebanon talks: बुरे वक्त में साथ निभाने वाला ही असली हमदर्द और मददगार होता है. ईरान के बुरे वक्त में हिजबुल्ला खुद मरने के कगार पर आ गया, लेकिन उसने काल बनकर टूट रहे इजरायल पर हमला करने में कसर नहीं छोड़ी. इसका सिला ईरान ने कैसे निभाया, आइए बताते हैं.
Trending Photos
Iranian Parliament Speaker Ghalibaf's: ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने इजरायल और लेबनान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला की वफादारी की तारीफ करते हुए उसे महान बताया है. गालिबाफ ने कहा, 'लेबनान-इजरायल की बातचीत तेहरान की उन सीजफायर की शर्तों से जुड़ी है, जो अमेरिका-ईरान की बातचीत का हिस्सा थीं. इसलिए इजरायल को हर हाल में हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ेगी. दूसरी ओर, ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में हो रही बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि चर्चा चल रही है, लेकिन सीजफायर के दायरे और क्षेत्रीय तनाव को लेकर मतभेद बना हुआ है.
ईरान और 'एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस' दो जिस्म एक जान: गालिबाफ
इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कहा, 'इजरायल को लेबनान के साथ वार्ता की टेबल पर आना ही था. क्योंकि तेहरान ने संपूर्ण संघर्ष विराम की शर्त पर ही बातचीत के लिए सहमति जताई थी. गालिबाफ ईरान की उन शर्तों की ओर इशारा कर रहे थे, जिनमें कहा गया था कि इजरायल को हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई रोकनी चाहिए.