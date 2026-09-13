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अब होर्मुज की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म? ईरान-ओमान के प्लान से भारत की लगेगी लॉटरी, अमेरिका के लिए 'बैड न्यूज'

Hormuz Strait: ईरान और ओमान ने होर्मुज स्‍ट्रेट के लिए नए प्रवेश और बाहर निकलने के द्वार का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है. इसको लेकर जल्द दोनों देशों के नेता बातचीत भी करने वाले हैं. तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत के बाद दोनों देश इस नतीजे तक पहुंचे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 13, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:23 PM IST
अब होर्मुज की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म? ईरान-ओमान के प्लान से भारत की लगेगी लॉटरी, अमेरिका के लिए 'बैड न्यूज'

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