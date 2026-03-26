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ईरान ने तो खेला कर दिया! समझौते में तेहरान ने फंसा दिया लेबनान वाला पेच; ट्रंप के सामने नई टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम को लेकर चल रही चर्चा के बीच तेहरान ने एक नई शर्त रख दी है. माना जा रहा है कि इस शर्त के कारण संघर्षविराम पर होने वाली वार्ता लटक सकती है. आइए आपको इसके बारे में बताते है... 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:19 PM IST
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ईरान ने तो खेला कर दिया! समझौते में तेहरान ने फंसा दिया लेबनान वाला पेच; ट्रंप के सामने नई टेंशन

US-Israel and Iran War News: लगभग एक महीने से इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है. हालांकि, धीरे-धीरे इस संघर्ष के विराम को लेकर दोनों पक्षों ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए 15 सूत्रीय शर्त रखी, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और उसकी ओर से केवल पांच शर्तें रखी गईं. 

अब दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को लेकर कुछ ऐसे विरोधाभासी बयान दिया है, जिसने कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है. जहां अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि युद्धविराम को लेकर तेहरान के साथ अच्छी चर्चा चल रही है, तो वहीं ईरान का कहना है कि डील उसकी शर्तों पर होगी. इस बीच गुरुवार को ईरान ने एक नया पेच फंसा दिया, जिससे संघर्षविराम पर बात अटक सकती है. 

ईरान ने कहां फंसा दिया पेच? 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान ने युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में लेबनान के खिलाफ हमला रोकने की शर्त शामिल की है. इस नई शर्त में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही गई है, न कि केवल सीजफायर करने पर बात बनें. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईरान ने किसी भी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने को एक शर्त बना दिया है और युद्ध खत्म होने को हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों को रोकने से जोड़ा है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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