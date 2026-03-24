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लारीजानी की मौत के बाद किसे मिली सिक्योरिटी चीफ की गद्दी? इस कमांडर के कंधों पर आई ईरान की जिम्मेदारी

Iran New Security Chief: ईरान ने सीनियर मिलिट्री लीडर मोहम्मद बगेर जोलघाद्र को लारीजानी की जगह अगला सिक्योरिटी चीफ नियुक्त किया है. बता दें कि SNSC डिफेंस, न्यूक्लियर और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े फैसलों को आकार देती है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 24, 2026, 07:09 PM IST
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लारीजानी की मौत के बाद किसे मिली सिक्योरिटी चीफ की गद्दी? इस कमांडर के कंधों पर आई ईरान की जिम्मेदारी

Middle East War: पश्चिम एशिया में जंग जारी है. ईरान और इजरायल लगातार एक-दूसरे पर बम बरसा रहे हैं. बीते दिनों इजरायल ने अपने हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को मार गिराया था. वहीं अब तेहरान ने अपने सीनियर मिलिट्री लीडर मोहम्मद बगेर जोलघाद्र को लारीजानी की जगह अगला सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया है. 

मोहम्मद बगेर जोलघाद्र की नियुक्ति 

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर जोलघाद्र ने ईरान के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा यूनिट्स में से एक SNSC की कमान संभाली है, जो डिफेंस, न्यूक्लियर और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े फैसलों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है. मोहम्मद बगेर जोलघाद्र की नियुक्ति तेहरान के लिए बेहद नाजुक समय में हुई है. ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के हमलों में लारीजानी की मौत ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक प्रभावित किया है.   

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क्या है SNSC?

बता दें कि सुप्रीम नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी ( SNSC) ईरान की मिलिट्री में रणनीतिक प्रतिक्रियाओं के सामंजस्य में मुख्य भूमिका निभाती है. खासतौर से संघर्ष के समय में, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह पद देश की सत्ता संरचना में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक है. IRGC से जुड़े एक कट्टरपंथी व्यक्ति की नियुक्ति ईरान में अधिक सुरक्षा नेतृत्व ओर लगातार बदलाव का संकेत देती है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव चरम पर है. 

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फैसलों में दिखेंगे बदलाव? 

सैन्य तनाव के बीच जोलघाद्र की यह नियुक्ति ईरान के नेतृत्व में चल रहे फेरबदल का हिस्सा है. जोलघाद्र को इस पद में बिठाने से ईरान के फैसले लेने की प्रक्रिया में IRGC का प्रभाव और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि देश हाल के इतिहास में अपने सबसे अस्थिर दौर में से एक से गुजर रहा है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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