Hindi Newsदुनियाकौन था ईरान का कमांडर-इन-चीफ अमीर हात्मी? इजराइली हमले में हुआ ढेर

कौन था ईरान का कमांडर-इन-चीफ अमीर हात्मी? इजराइली हमले में हुआ ढेर

Who was Amir Hatami: एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि यह हमला सिर्फ किसी एक ठिकाने पर नहीं, बल्कि पूरे ईरानी शासन तंत्र को निशाना बनाकर किया गया था. उनके अनुसार, इस संभावित लक्ष्य सूची में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का नाम भी शामिल था. अधिकारी ने कहा कि दिन के उजाले में हुए इस हमले ने ईरान को पूरी तरह चौंका दिया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:32 PM IST
Iran Army Chief Gen. Amir Hatami killed
Iran Army Chief Gen. Amir Hatami killed

Who is Iran Supreme Commander Amir Hatami Killed in Israeli Attack : इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये कोई छोटा हमला नहीं है. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. इजरायल के हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम कमांडर अमीर हात्मी के मारे जाने की खबर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एयरस्ट्राइक को लेकर बयान जारी किया है. ट्रंप ने कहा, 'ईरान में रहने वाले अमेरिकी भी मारे जा सकते हैं और इन हमलों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम क्रूर ईरानी शासन से वहां की जनता को मुक्त कर देंगे.' 

अमीर हात्मी को कैसे मिली थी कमांडर इन चीफ की कमान?

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई ने मिडिल-ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच 3 जून 2025 को अपने सैन्य नेतृत्व में बड़ा और निर्णायक फेरबदल करते हुए मेजर जनरल अमीर हात्मी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना का मुख्य कमांडर नियुक्त किया था. अमीर हात्मी की नियुक्ति ईरान ने ऐसे समय पर की थी जब इजरायल ने ईरान पर लगातार कई बड़े हवाई हमले कर ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को चुनौती दी थी. इसके बाद ईरान ने भी इजरायली हमले का 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस' के तहत जवाबी कार्रवाई शुरू की थी.

कौन था अमीर हात्मी?

ईरानी फौज का कमांडर इन चीफ बनने से पहले अमीर हात्मी ने ईरान रक्षा मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दी थी. हात्मी साल 2013 से 2021 का ईरान का विदेश मंत्री भी रह चुका था. हात्मी के पास तीन दशकों से ज्यादा का सैन्य संचालन का अनुभव था. हात्मी खुफिया तंत्र सहित देश विदेश के सैन्य प्रतिष्ठानों में अपनी जोरदार पकड़ रखता था. ईरान के कई प्रमुख रणनीतिक मिशनों में हात्मी की जोरदार भूमिका रही है. हात्मी को ईरान के पूर्व मेजर जनरल सैय्यद अब्दुलरहीम मौसवी की जगह सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था. मौसवी हात्मी से पहले ईरान की सेना प्रमुख था.

हमले का करारा जवाब देंगे...

इसके पहले जंग के बीच ईरान की इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि इस हमले का करारा जवाब देंगे. इजरायल ने तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया.  ईरान पर इजरायल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया. तेहरान में फोन-इंटरनेट को बंद किया गया. तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायल ने हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान की कई सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गईं. ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर पर हमला किया.  इजरायली हमले के बाद इराक ने एयरस्पेस बंद कर दिया. 

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

