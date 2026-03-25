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Hindi NewsदुनियाUS खुद से ही बातचीत कर रहा, ईरान की सेना ने उड़ाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक

'US खुद से ही बातचीत कर रहा', ईरान की सेना ने उड़ाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक

US-Israel-Iran War: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक दिलचस्प बयानबाजी सामने आई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी 'अच्छी और सार्थक बातचीत' हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि इन बातचीतों के चलते अमेरिका अगले पांच दिनों तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:30 PM IST
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Iran Army Mocks Donald Trump
Iran Army Mocks Donald Trump

Iran Mockes Donald Trump: इजरायल-अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जवाब में ईरानी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति का माखौल उड़ाया है. ईरानी सेना ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ईरान की ओर से सीफायर की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया है. ईरानी सेना के प्रवक्ता ने   एक नया बयान सामने आया है, जिसने माहौल को और गरमा दिया है. दरअसल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्धविराम (सीजफायर) की बात कही गई थी, लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. 

ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है', यानी न तो अमेरिका की हमसे कोई औपचारिक बातचीत हुई है और न ही हमने अमेरिका से किसी भी तरह का सीजफायर तय करने की अपील की है. ईरानी सेना के इस बयान से साफ है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है और हालात फिलहाल शांत होने के बजाय और उलझते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सीजफायर को लेकर उठ रही खबरों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. 

अगर अमेरिका महाशक्ति होता तो अब तक...

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक तीखा बयान सामने आया है. ईरानी सेना के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर निशाना साधा. अपने बयान में जोल्फागारी ने अमेरिका की रणनीतिक क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस ताकत का दावा अमेरिका करता रहा है, वह अब असफलता में बदल चुकी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो देश खुद को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बताता है, अगर वह मौजूदा हालात से निकल सकता, तो अब तक निकल चुका होता. इस बयान को दोनों देशों के बीच जारी बयानबाज़ी और तनाव का एक और उदाहरण माना जा रहा है, जहां शब्दों की जंग लगातार तेज होती जा रही है.

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ईरान का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है और वैसा ही रहेगा

ईरान की सेना ने एक तीखे और साफ संदेश में अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है. सैन्य प्रवक्ता जोल्फागारी ने कहा कि हार को समझौते का नाम देने की कोशिश अब नहीं चलेगी और अमेरिका के खोखले वादों का दौर खत्म हो चुका है. जोल्फागारी ने व्यंगात्मक लहजे में पूछा कि क्या अमेरिका के अंदरूनी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि अब वह खुद से ही बातचीत करने की स्थिति में आ गया है. दरअसल, यह बयान उस वक्त सामने आया जब ट्रंप प्रशासन की ओर से पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्री युद्धविराम प्रस्ताव भेजा गया था. लेकिन ईरान ने इस पहल को सिरे से खारिज करते हुए अपने रुख को एक बार फिर दोहरा दिया. जोल्फागारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है और आगे भी वैसा ही रहेगा. वे किसी भी हालत में ऐसे पक्ष के साथ समझौता नहीं करेंगे, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है. जोल्फागारी का संदेश साफ था, 'हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों से न पहले समझौता करते थे, न अब करेंगे, और न ही कभी करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः जल्द थमेगी जंग! ट्रंप से बात करने को ईरान तैयार; मोजतबा खामेनेई की मिली मंजूरी?

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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