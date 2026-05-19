जंग से पहले लड़ाकों की शादी करा रहा ईरान! क्या है 'जान-फदा', जिसमें 1000 जोड़ों ने तेहरान में किया निकाह

Iran Mass Marriage News: यूएस-इजरायल के साथ फिर से जंग शुरू होने की बढ़ती आशंका देख ईरान की कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार अब अजीब व्यवहार करने लगी है. वह देश में बड़े पैमाने पर युवा जोड़ों का निकाह करवा रही है. सोमवार को भी वहां राजधानी तेहरान में करीब एक हजार जोड़ों का निकाह करवाया गया. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की ओर से आयोजित इन निकाहों को 'ज़ौज-ए-जानफिदा' कहकर पुकारा जा रहा है, जिसका मतलब बलिदान के लिए समर्पित जोड़े होता है.

सेना ने एक हजार जोड़ों का करवाया निकाह

यह समारोह मुख्य रूप से तेहरान के प्रमुख चौकों जैसे इमाम हुसैन स्क्वायर पर हुआ. शाम 8 बजे से इन जोड़ों का कार्निवल इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक निकला. खास बात यह है कि दुल्हन-दूल्हे सैन्य जीपों पर सवार थे, जो फूलों से सजी होंगी. ये जीपें युद्धक वाहनों की तरह सजाई गई हैं, जो बलिदान की भावना को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित कर रही थी. इस आयोजन को रोजाना रात में हो रहे उन जन-सम्मेलनों से जोड़ा गया, जो वहां मशाल जुलूस के रूप में लगभग प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं.

Iranian state media report mass weddings for 1,000 couples tied to the government-backed "Jan-Fada" initiative are being held across multiple Tehran squares Monday, as critics question the campaign's membership figures.

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मेहर न्यूज के मुताबिक, ईरानी सेना ने यह आयोजन हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी की सालगिरह के अवसर पर हो रहा है, जो शिया परंपरा में पवित्र माना जाता है. ईरानी सेना की सांस्कृतिक उप प्रमुख रहिम नादअली ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम दुश्मनों को निराश करेंगे और ईरानी युवाओं में देशभक्ति व बलिदान की भावना जगाएंगे.

मुल्क को एकजुट करने की सेना की रणनीति

रिपोर्ट के मुताबिक, फारसी भाषा में 'जान-फदा' शब्द का अर्थ है 'जान देने वाला' या 'समर्पित'. IRGC के इस आयोजन को देश में चल रहे 'जान-फदा' अभियान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें हजारों-लाखों ईरानी नागरिक अमेरिकी-इजरायली खतरे के खिलाफ बलिदान देने के लिए तैयार होने का संदेश दे रहे हैं.

हैरत की बात ये है कि IRGC ने इसके लिए बाकायदा janfadaa.ir नाम से वेबसाइट लॉन्च की है. जिस पर लाखों लोग रजिस्टर हो चुके हैं. इस अभियान में युवा-बुजुर्ग, पुरुष-महिलाएं सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं. इसका मकसद अमेरिका और इजरायल को खत्म करने का संकल्प लेना है. ऐसा करके ईरानी सेना दुश्मनों के खिलाफ मुल्क के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश कर रही है.

जंग भड़कने की आशंका से डरा हुआ है ईरान

सेना की इस पहल के समर्थक इसे देश को एकजुट करने का बेहतर तरीका बता रहे हैं. वे कहते हैं कि यह युवाओं में जोश भर रहा है और पारंपरिक विवाह को राष्ट्रवाद से जोड़ रहा है. वहीं आलोचक इसे जीवन के हर क्षेत्र में सैन्यीकरण और प्रचार का उदाहरण बताकर खारिज कर रहे हैं.

वहीं पश्चिमी मीडिया का मानना है कि ईरान फिर से जंग भड़कने की आशंका से डरा हुआ है. उसे लग रहा है कि इस बार का हमला पहले से ज्यादा प्रलयंकारी होगा और इसमें 2 से ज्यादा देशों की सेनाएं उसके खिलाफ अटैक में शामिल होंगी. जिनसे निपट पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है. इसलिए ऐसे गतिविधियां करके वह दुनिया को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह के हालात के लिए मुल्क पूरी तरह एकजुट है.