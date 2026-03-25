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Hindi Newsदुनियाअमेरिकी रिफाइनरी में धमाका और युद्धपोत में आग के पीछे ईरान? IRGC का वो दांव, जब दहल उठी थी US फौज

अमेरिकी रिफाइनरी में धमाका और युद्धपोत में आग के पीछे ईरान? IRGC का वो दांव, जब दहल उठी थी US फौज

Middle East War: अमेरिका ईरान में कमांडोज भेजकर युद्ध में ग्राउंड एंट्री मारने की फिराक में है. लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है. ये इनडायरेक्ट अटैक क्या है और ईरान की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, आइए जंग के युद्ध के इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:13 AM IST
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Donald Trump File Photo
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Iran War: मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान 27वें दिन भी डटा है. उससे हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास की वैलेरो ऑयल रिफाइनरी में हुए धमाके और अमेरिकी युद्धपोत USS गेराल्ड फोर्ड में लगी आग ने अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है. जब ट्रंप ईरान के ऑयल रिजर्व पर बमबारी करने की धमकी दे रहे थे, करीब उसी समय टेक्सास की तेल रिफाइनरी धू-धू करके जल रही थी. रिफाइनरी धमाके की गूंज 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई. वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर जब ईरान पर हमले कर रहा था, तभी उसमें आग लग गई. रिफाइनरी का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया. आसमान काले धुएं के आगोश में समा गया. धमाके के बाद अधिकारियों ने कहा, 'हीटर की खराबी से धमाका हुआ. लेकिन धमाके की टाइमिंग ऐसी है कि सवाल उठ रहे हैं. 

संयोग या प्रतिशोध?

  • धमाके के बाद सवाल उठा, ये हादसा या ईरान का हमला.

  • कहीं यह ईरान का कोई सीक्रेट ऑपरेशन तो नहीं है. 

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  • सवाल इसलिए उठा क्योंकि ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी थी. 

अमेरिका की लाइफलाइन को छेड़ा!

ये अमेरिका की आठवीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. जहां से रोजाना साढ़े 4 लाख बैरल तेल निकालता है. यह अमेरिका की लाइफलाइन है. ऐसे में सवाल उठा कि क्या ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिका में घुसकर हाई वैल्यू टारगेट को सीधे हिट किया है. ईरान युद्ध में अमेरिका और इजरायल का कमांड सेंटर कहे जाने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 11 मार्च को अचानक आग लगी थी. ये आग लॉन्ड्री रूम में लगी, जिसे बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा. अमेरिका ने दावा किया कि ये हादसा था. अमेरिकी बयान से अलग ईरान ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया था. दावे भले दो हैं, लेकिन सच ये है कि इस आग की घटना के बाद अब उस वॉरशिप को ईरान के मोर्चे से हटा दिया गया. 

प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाने में महारथ

1983 में ईरान-समर्थित हिज्बुल्ला ने बेरूत में US एम्बेसी पर हमला किया. 241 सैनिक मारे गए. उस ईरान-इराक युद्ध में US इराक के साथ था. 

1996 में सऊदी अरब के एयरबेस पर फिदायीन हमला हुआ. 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए. 450 घायल हुए. FBI ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया.

2011 में ईरान ने न्यूयॉर्क के अंदर सऊदी अरब के राजदूत की हत्या की साजिश रची,  जो नाकाम रही थी. 

दुनिया जानती है कि सैन्य ताकत के मामले में ईरान, अमेरिका से काफी पीछे है. लेकिन ईरान हर बार इसी तरह की युद्धनीति अपनाता है.

एसिमेट्री वॉरफेयर 

ऐसी स्थितियों को एसिमेट्री वॉरफेयर यानी गैर बराबरी वाली युद्धनीति कहा जाता है. जहां दो असमान ताकतें आमने-सामने होती हैं. कमजोर पक्ष आमने-सामने की लड़ाई की बजाय गुरिल्ला युद्ध, फिदायीन हमले और साइबर हमलों जैसी अपरंपरागत रणनीतियों का उपयोग करके मजबूत दुश्मन की कमजोरियों पर प्रहार करता है. ईरान की पुरानी युद्धनीति से सवाल उठा कि क्या अमेरिकी रिफाइनरी और युद्धपोत में लगी आग के पीछे ईरान ही है और क्या आग लगने का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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