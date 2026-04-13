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Hindi Newsदुनियाईरान की मार से छलनी हो गया अमेरिका का जंबो प्लेन, इलाज कराने आया तब दुनिया को पता चला

ईरान की मार से छलनी हो गया अमेरिका का जंबो प्लेन, 'इलाज' कराने आया तब दुनिया को पता चला

अमेरिका खुद नहीं बता रहा है कि उसे ईरान युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं. अमेरिकी एयरफोर्स का एक जंबो प्लेन यूके के बेस पर उतरा, तो सभी हैरान रह गए. यह मरम्मत के लिए जा रहा है. इसे गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:57 AM IST
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बेस पर उतरता अमेरिका का जख्मी प्लेन.
बेस पर उतरता अमेरिका का जख्मी प्लेन.

ईरान की मार खाकर अमेरिका का एक जंबो प्लेन एक बेस पर दिखा, तो दुनिया हैरान रह गई. इतनी गोलियां मारी गई हैं कि पूरी बॉडी पर निशान उभर आए हैं. प्लेन भी कोई छोटा-मोटा नहीं है. यह बोइंग केसी-135 स्ट्रेटोटैंकर है, जो अमेरिकी एयरफोर्स 60 साल से इस्तेमाल कर रही है. यह आसमान में अमेरिकी जेट को फ्यूल की सप्लाई देने वाला एक प्रमुख एयरक्राफ्ट है. हालांकि, जब यह जख्मी हालत में पश्चिम एशिया से उड़कर यूके के एक एयरबेस पर उतरा, तो तस्वीर पूरी दुनिया ने जूम करके देखी. 

वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ही आया है. इसमें दिखाई देता है कि एयरक्राफ्ट के हर हिस्से में गोलियों के निशान हैं. बताया जा रहा है कि ईरान के हमले में डैमेज हुआ यह प्लेन अब रिपेयरिंग के लिए जा रहा है. इसमें काफी टाइम लग सकता है. पहले आप वीडियो देखिए. 

अब समझिए कि ट्रंप भले ही इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन तस्वीर बता रही है कि ईरान ने अमेरिका को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है. इससे यह भी साफ है कि जंग से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है. ईरान ने सऊदी में ही एक AWACS (एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) प्लेन गिराने का दावा किया है. दरअसल, ईरान अमेरिका के मेनलैंड तक भले ही मिसाइल नहीं मार सकता, लेकिन वह आसपास के कई देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना चुका है. कई जेट गिराने के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने केवल 1-2 जेट गिरने की ही बात मानी. बाकी के लिए उसने कहा कि अमेरिका ने खुद नष्ट कर दिया था. 

प्रिंस सुल्तान बेस पर ईरानी मिसाइलों का तांडव!

हां, नोज से लेकर टेल तक यह प्लेन जिस तरह से डैमेज हुआ है, उससे साफ है कि पिछले महीने ईरान की लॉन्ग-रेंज स्ट्राइक में सऊदी का प्रिंस सुल्तान बेस बुरी तरह प्रभावित हुआ. मीडिया रिपोर्टों की मानें तो ईरान के हमले में ऐसे पांच टैंकर्स जख्मी हुए हैं या नष्ट हो गए हैं. अमेरिकी एजेंसियों ने सैटलाइट तस्वीरों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे दुनिया को पता नहीं चल सका कि सऊदी बेस पर कितना नुकसान हुआ. 

पढ़ें: अमेरिका और इजरायल को भनक तक नहीं लगी, इन तीन देशों ने ईरानी मिसाइलों को बना दिया घातक

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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