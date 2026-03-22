मिसाइलों की बारिश में दहला इजरायल: अराद-डिमोना में ईरान ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घायल

Iran Attacks Dimona: इजरायल- अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जंग हो रही है, इस जंग की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसका असर इन दो देशों के अलावा कई अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, तेल और गैस भी महंगी हो गई है, इसी बीच ईरान ने अराद- डिमोना पर बड़ा हमला किया है. हमले के बाद दावा करते हुए ईरान ने कहा है कि इजरायली आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है. इस हमले में 100 लोग घायल हो गए हैं.

The Iranian regime devastated Arad and Dimona by deliberately striking civilians with missiles. Over 100 people were injured, including children. A blatant war crime. Pure terrorism. pic.twitter.com/e0kpFpdZ6n Add Zee News as a Preferred Source March 21, 2026

हैरान कर देंगी लहरें

हमले के बाद ईरान के IRGC एयरोस्पेस फोर्स के हेड मेजर जनरल सईद मजीद मूसावी ने कहा कि ईरान अब कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर हावी है. उन आसमानों में होने वाले हमलों की आने वाली लहरें US और इजरायल को 'हैरान' कर देंगी. इस पल से, मैं कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर ईरान के बेटों के मिसाइल दबदबे का ऐलान करता हूं. आने वाली लहरों में इस्तेमाल होने वाले नए टैक्टिक्स और लॉन्च सिस्टम अमेरिकी-जायोनी कमांडरों को हैरान कर देंगे. आज रात, कब्जे वाले इलाकों के दक्षिण का आसमान घंटों तक रोशन रहेगा.

हमले के बाद बोले ईरानी स्पीकर

वहीं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर MB गालिबफ ने कहा कि इजरायली आसमान बिना सुरक्षा के हैं. अगर इजरायली सरकार बहुत ज्यादा सुरक्षित डिमोना इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहती है, तो यह ऑपरेशन के हिसाब से लड़ाई के एक नए दौर में जाने का संकेत है. ऐसा लगता है कि अगले पहले से तय प्लान को लागू करने का समय आ गया है. ईरानी देश को नौरोज मुबारक.

घायलों के लिए नेतन्याहू ने मांगी दुआ

इजरायली एयर फोर्स इस बात की जांच करेगी कि इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी शहर अराद में सीधा हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कैसे नाकाम रहे. हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अराद के मेयर याइर मयान से बात की और घायलों के लिए दुआ की. साथ ही कहा कि ईरानी शासन ने जानबूझकर आम लोगों पर मिसाइलों से हमला करके अराद और डिमोना को तबाह कर दिया. बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस प्रभावित इलाके से 150 परिवारों को बाहर भी निकाला गया है. (ANI)