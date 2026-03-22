Advertisement
trendingNow13149377
Hindi Newsदुनियामिसाइलों की बारिश में दहला इजरायल: अराद-डिमोना में ईरान ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घायल

मिसाइलों की बारिश में दहला इजरायल: अराद-डिमोना में ईरान ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घायल

Israel US Iran War: ईरान ने इजरायल के डिमोना पर बड़ा हमला किया है. जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. हमले के बाद ईरान के IRGC ने कहा कि आने वाली लहरें इजरायल को हैरान कर देगी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 22, 2026, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिसाइलों की बारिश में दहला इजरायल: अराद-डिमोना में ईरान ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घायल

Iran Attacks Dimona: इजरायल- अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जंग हो रही है, इस जंग की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसका असर इन दो देशों के अलावा कई अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, तेल और गैस भी महंगी हो गई है, इसी बीच ईरान ने अराद- डिमोना पर बड़ा हमला किया है. हमले के बाद दावा करते हुए ईरान ने कहा है कि इजरायली आसमान पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है. इस हमले में 100 लोग घायल हो गए हैं. 

 

हैरान कर देंगी लहरें

हमले के बाद ईरान के IRGC एयरोस्पेस फोर्स के हेड मेजर जनरल सईद मजीद मूसावी ने कहा कि ईरान अब कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर हावी है. उन आसमानों में होने वाले हमलों की आने वाली लहरें US और इजरायल को 'हैरान' कर देंगी. इस पल से, मैं कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर ईरान के बेटों के मिसाइल दबदबे का ऐलान करता हूं. आने वाली लहरों में इस्तेमाल होने वाले नए टैक्टिक्स और लॉन्च सिस्टम अमेरिकी-जायोनी कमांडरों को हैरान कर देंगे. आज रात, कब्जे वाले इलाकों के दक्षिण का आसमान घंटों तक रोशन रहेगा. 

हमले के बाद बोले ईरानी स्पीकर

वहीं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर MB गालिबफ ने कहा कि इजरायली आसमान बिना सुरक्षा के हैं. अगर इजरायली सरकार बहुत ज्यादा सुरक्षित डिमोना इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहती है, तो यह ऑपरेशन के हिसाब से लड़ाई के एक नए दौर में जाने का संकेत है. ऐसा लगता है कि अगले पहले से तय प्लान को लागू करने का समय आ गया है. ईरानी देश को नौरोज मुबारक.

घायलों के लिए नेतन्याहू ने मांगी दुआ

इजरायली एयर फोर्स इस बात की जांच करेगी कि इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी शहर अराद में सीधा हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कैसे नाकाम रहे. हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अराद के मेयर याइर मयान से बात की और घायलों के लिए दुआ की. साथ ही कहा कि ईरानी शासन ने जानबूझकर आम लोगों पर मिसाइलों से हमला करके अराद और डिमोना को तबाह कर दिया. बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस प्रभावित इलाके से 150 परिवारों को बाहर भी निकाला गया है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Israel US Iran War

Trending news

डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड