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Hindi Newsदुनियाक्या युद्ध में फंस रहा है ब्रिटेन? ईरान ने दागीं डिएगो गार्सिया में मिसाइलें, अराघची ने दी UK को कड़ी चेतावनी

क्या युद्ध में फंस रहा है ब्रिटेन? ईरान ने दागीं डिएगो गार्सिया में मिसाइलें, अराघची ने दी UK को कड़ी चेतावनी

Israel US and Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच कई दिनों से जंग छिड़ी है. अब ईरान ने  हिंद महासागर में US-UK के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 21, 2026, 02:05 PM IST
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क्या युद्ध में फंस रहा है ब्रिटेन? ईरान ने दागीं डिएगो गार्सिया में मिसाइलें, अराघची ने दी UK को कड़ी चेतावनी

Iran attack on Diego Garcia: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग अब विकराल रूप धारण कर रही है. इसका असर दुनियाभर के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है. गैस और तेल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है. इसी बीच ईरान ने हिंद महासागर में US-UK के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. ईरान ने यूनाइटेड किंगडम पर ये अटैक इसलिए किया क्योंकि उसने यूनाइटेड स्टेट्स को अपने बेस के इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक एक मीटिंग के बाद UK के मिनिस्टर इस बात पर सहमत हुए कि US अब ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल खाड़ी में स्ट्रेटेजिक वॉटरवे में जहाजों की सुरक्षा करने के लिए कर सकता. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया को टारगेट किया लेकिन बेस को हिट करने में नाकाम रहा. हालांकि, इस कदम से ईरान की पश्चिम एशिया में बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं. 

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान फेल हो गई. जबकि दूसरी मिसाइल को US वॉरशिप से दागे गए SM-3 इंटरसेप्टर ने टारगेट किया था. यह पता नहीं चल पाया कि इंटरसेप्शन हुआ था या नहीं. डिएगो गार्सिया, चागोस आईलैंड में है, यह ईरानी इलाके से करीब 2,500 मील (4,000 किलोमीटर) दूर है. यह उन दो बेस में से एक है जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका को ईरान में “डिफेंसिव” ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है. अमेरिकी सेना ने बेस पर बॉम्बर और दूसरे इक्विपमेंट तैनात किए हैं. यह एशिया ऑपरेशन के लिए अमेरिका का एक अहम सेंटर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान और इराक में कैंपेन शामिल हैं. 

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यूनाइटेड किंगडम के इजाजत देने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन के इस फैसले से वह लड़ाई में और गहराई तक फंस सकता है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर ब्रिटिश नागरिक उसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते. इसे उन्होंने US-इजरायल की मर्जी का युद्ध बताया और कहा कि इस कदम से ब्रिटिश लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. आखिर में ये भी कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार का इस्तेमाल करेगा.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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