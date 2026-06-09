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मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एडवांस हेलीकॉप्टर, भड़के ट्रंप बोले- 'मिलेगा करारा जवाब'

ईरान ने अमेरिका के एक एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया. यह घटना सोमवार (08 जून) को देर रात हुई थी. इस हमले के बाद ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने कहा कि इसका करारा जवाब मिलेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:37 PM IST
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एडवांस हेलीकॉप्टर, भड़के ट्रंप बोले- 'मिलेगा करारा जवाब'

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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