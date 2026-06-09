मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एडवांस हेलीकॉप्टर, भड़के ट्रंप बोले- 'मिलेगा करारा जवाब'

Donald Trump On Iran: पश्चिम एशिया में जारी तनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. ईरान ने अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है. इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है. उन्होंने बताया कि सोमवार (08 जून) को ईरानी हमले में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. हालांकि, इसमें सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं.
दरअसल, अमेरिका की सेना ने हेलीकॉप्टर क्रैश की पुष्टि पहले ही की थी. वहीं, इसमे सवार पायलट का रेस्क्यू भी कर लिया गया है. बता दें कि यह घटना ओमान तट के पास की है. ईरान के इस हमले पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसका खामियाजा तेहरान को भुगतना होगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि हमारी ग्रेट मिलिट्री ने बताया कि कल रात ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग करते समय हमारे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इस हेलीकॉप्टर में दो पायलट थे और दोनों सुरक्षित हैं. ट्रंप ने आगे लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस हमले का जवाब देना ही होगा.
एनीडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक यूएस मिलिट्री अधिकारी के हवाले से बताया कि एक ड्रोन बोट ने यूएस आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर के क्रू को बचाया. अधिकारी का कहना है कि यह स्ट्रेटेजिक वॉटरवे है जिसे ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ अपनी लड़ाई के दौरान असल में बंद कर दिया है
इसके अलावा इस मामले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स की ओर से बताया गया कि यह अमेरिका मिलिट्री की ओर से समुद्र में किया गया कोई भी पहला ड्रोन रेस्क्यू था.
गौरतलब है कि सोमवार (08 जून 2026) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बाद में जानकारी आई कि ईरान की ओर से इसे मार गिराया गया है. वहीं, पहले अमेरिकी सेना और अब प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से पुष्टि की गई की इसके दोनों चालक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उन्हें बचा लिया गया है.