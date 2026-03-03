Advertisement
DNA: एक हमले ने तहस-नहस किया पूरा मिडिल ईस्ट! काम नहीं आ रही इजरायल-अमेरिका की रणनीति, अब क्या करेंगे ट्रंप?

Middle East Conflict: इजरायल-अमेरिका ने बीते दिनों ईरान पर हमला किया. इसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और उसने इजरायल समेत मध्य एशिया के कई देशों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है. ट्रंप और नेतन्याहू इजरायल या खाड़ी देशों पर ईरानी हमले को नहीं रोक पा रहे हैं. ऐसे में यह और बड़ी परेशानी बन गई है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 03, 2026, 11:37 PM IST
Israel-Iran War: विंस्टन चर्चिल ने कहा था, 'रणनीति कितनी भी सुंदर हो, परिणाम अक्सर अप्रत्याशित और भयावह हो सकते हैं'. अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध में जो हो रहा है वह इसी की ओर इशारा कर रहा है. ट्रंप ने जो रणनीति बनाई थी वो विफल होती दिख रही है. महीनों की माथापच्ची और मशविरे के बाद उन्हें लगा था कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर प्रचंड प्रहार करेंगे. खलीफा का खात्मा होगा. तेहरान में सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद ईरान, अमेरिका के हिसाब से चलेगा, लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है. अब तो परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी आकार ले रही है. ट्रंप खुद कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा. किसी भी कीमत पर ईरान को तबाह करने के लिए उन्होंने फोर प्वॉइंट एक्शन प्लान भी जारी किया है, लेकिन वही ट्रंप और नेतन्याहू इजरायल या खाड़ी देशों पर ईरानी हमले को नहीं रोक पा रहे हैं. अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 35 दिनों में मिडिल-ईस्ट गाजा बन जाएगा?

ईरान ने तोड़ी अमेरिका की कमर? 

आज ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बड़ा हमला किया. वैसे तो पिछले चार दिनों से ईरानी फोर्स सऊदी अरब पर बारूद की बौछार कर रही है मगर आज उसने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक किया. हमले के बाद दूतावास में आग लग गई. हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी. इसके बाद मिडिल-ईस्ट में फिर से अमेरिकी एयरफोर्स का मूवमेंट तेज हो गया. इस वॉर्निंग से ठीक पहले ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि युद्ध लंबा चलेगा और इसके लिए अमेरिकी फोर्स पूरी तरह तैयार है. अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि 'युद्ध की तैयारी शांति का साधन हो सकती है, लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो उसका अंत अनुमान से परे हो सकता है'. अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध जिस भयावहता की ओर जा रहा है. उससे यही प्रतीत हो रहा है. इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल को जितना नुकसान हुआ उसका अनुमान ट्रंप को भी नहीं था. विशेषकर मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर या फिर अमेरिका के साथी देशों पर जिस तरह से ईरानी फोर्स हमला कर रही है वो बहुत भयावह है. अब तक अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है. करीब 20 अमेरिकी सैनिक घायल हैं. अमेरिका के सैन्य अड्डों और दूतावास पर हमला हुआ है. इजरायल में तबाही हुई है. 10-12 मौतें हुई हैं और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं. तेल अवीव, येरुशलम, बियर्सेबा जैसे शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब. अमेरिका के इन सहयोगी देशों की चौहद्दी के अंदर ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है. 

ईरान ने मचाई तबाही 

इजरायल हो, कुवैत हो, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन या फिर सऊदी अरब हो. हर देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है. इजरायल के पास तो दुनिया का आधुनिक सुरक्षा कवच है फिर भी ईरान की मिसाइल को वो रोक नहीं पा रहा है. हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है ईरानी फोर्स के हमले में, जो हर सुरक्षा दीवार को ध्वस्त करके तबाही मचा रहा है. इजरायल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो-2 और एरो-3 है. इसके अलावा इजरायल में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रिएट और थाड भी तैनात है. सऊदी अरब के पास भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रिएट और थाड है, जिसे मिसाइलों के लिए काल कहा जाता है. संयुक्त अरब अमीरात के पास भी पैट्रिएट और थाड दोनों सिस्टम हैं. इसके अलावा कुवैत, बहरीन और कतर तीनों देशों में पैट्रिएट तैनात है, जो कई टारगेट को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है. फिर भी इन मुल्कों में ईरान तबाही मचा रहा है. इतने एडवांस और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बावजूद क्यों ईरान अपने मकसद में कामयाब हो पा रहा है? क्यों अमेरिका और इसके सहयोगी देश, ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहे हैं? ईरान बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटजी पर काम कर रहा है. IRGC अपने दुश्मन देशों पर स्वार्म अटैक कर रहा है. मतलब ईरान अपने टारगेट पर एक साथ 100 से 200 मिसाइलों से हमला करता है. किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टी टारगेट क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है. ये एक बड़ा कारण है कि ईरान अपने शत्रु देशों में तबाही मचा रहा है और अमेरिका पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे रोक नहीं पा रहा है. दूसरी बड़ी वजह ये है कि ईरान पहले सस्ते ड्रोन्स भेजता है. इजरायल उन्हें गिराने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें खर्च कर देता है. जब डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइलें खत्म होने लगती हैं तब ईरान अपनी असली घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है. ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए इजरायल ने जिस आयरन बीम को तैनात किया था उसकी क्षमता भी सीमित है. 

ट्रंप की प्लानिंग 

यही कारण है कि ईरान के हमले को रोकने में इजरायल और उसके साथी देश पूरी तरह से नाकाम हैं. ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइल से हमला कर अमेरिका और इजरायल को थका रहा है. ईरान के सस्ते हथियारों के चक्कर में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है. ट्रंप किसी भी हाल में ईरान को तबाह करना चाहते हैं. ट्रंप अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजन हावर के सिद्धांत पर चल रहे हैं. आइजन हावर कहते थे कि योजना भले बदल जाए, पर योजना बनाना अनिवार्य है. ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने जो पहले प्लानिंग की थी वो रणनीति विफल हो चुकी है, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान की तबाही के लिए चार खास मकसद तय कर दिए हैं. ट्रंप का पहला मकसद ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना है. दूसरा मकसद ईरानी नेवी को खत्म करना है. अपने तीसरे मकसद का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम यह पक्का कर रहे हैं कि आतंक का स्पॉन्सर देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके और आखिरी में ट्रंप ने कहा कि हम यह भी पक्का कर रहे हैं कि ईरानी सरकार अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, फंड और गाइड करना जारी न रख सके. 

अकेले मैदान में अड़ा है ईरान 

ट्रंप जब आतंकी सेनाओं का जिक्र कर रहे है तो उसका संबंध हूती और हिज्बुल्ला से है. हूती और हिज्बुल्लाह दोनों ही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं. ईरान इन्हें अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है. ईरान खुद सीधे युद्ध में उतरे बिना इन समूहों के जरिए अमेरिका और इजरायल को नुकसान पहुंचाता रहा है, लेकिन इस बार जब भीषण युद्ध चल रहा है तब ईरान के इन दोनों करीबी आतंकी संगठनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं. रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है. हूती ने कहा है कि ईरान स्वतंत्र रूप से दबाव का सामना करने में सक्षम है. दूसरी तरफ हिज्बुल्लाह के एक गुट ने भी इस युद्ध से किनारा कर लिया है. जिस हिज्बुल्ला और हूती को ईरान से ऑक्सीजन मिलती है. उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं. इसीलिए विद्वान कहते हैं कि हर किसी को अपना युद्ध अकेले लड़ना होता है और इस समय ईरान से बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि जब ट्रंप ने अगले 4-5 हफ्तों तक युद्ध लड़ने का ऐलान किया है. जब मिडिल-ईस्ट में गाजा जैसी तबाही की आशंका बढ़ी हुई है. तब ईरान के करीबी भी हाथ और साथ छोड़ रहे हैं. 


Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

