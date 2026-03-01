दुनिया के इकलौते सेवन स्टार होटल बुर्ज अल अरब पर ईरान का हमला, गिरा ड्रोन; उठी आग की लपटें

Iran Attack on Burj Al Arab Hotel: इजरायल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान में दर्जनों जगह पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य अड्डों पर खूब हमले किए. इनमें बेहरीन, UAE और सऊदी अरब जैसे बड़े देश शामिल हैं. कहा जा रहा है कि ईरान ने दुबई के सबसे बड़े होटल और दुनिया के इकलौते 7th स्टार होटल को भी निशाना बनाया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर हमला किया. दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब की लाइटें पहली बार ड्रोन से टकराने के बाद बंद कर दी गईं. होटल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. दुबई मीडिया कार्यालय ने बताया,'अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक ड्रोन को रोका गया था और उसके मलबे से बुर्ज अल अरब के बाहरी हिस्से में मामूली आग लग गई. नागरिक सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया.

Dubai Authorities confirm that a drone was intercepted, and debris caused a minor fire on the Burj Al Arab's outer facade. The Civil Defence teams responded immediately, brought the incident under control.

खामेनेई मर चुके हैं: US प्रेसिडेंट का दावा

इसके अलावा हमले की बड़ी बात का जिक्र करें तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई मर चुके हैं. ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में US प्रेसिडेंट ने लिखा,'इतिहास का सबसे बुरा आदमी, खामेनेई, मर चुके हैं.' ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई US इंटेलिजेंस और एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे. ट्रंप ने यह भी लिखा कि यह सिर्फ ईरानी लोगों के लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी अमेरिकियों के लिए है. उन्होंने आगे लिखा कि 'यह ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है.

IRGC को ट्रंप की चेतावनी

उन्होंने कहा,'हम सुन रहे हैं कि उनके कई रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे माफी मांग रहे हैं. जैसा कि मैंने कल रात कहा था, उन्हें अभी माफी मिल सकती है, बाद में मौत उनकी किस्मत होगी.' उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्स, देशभक्त लोगों के साथ मिलकर देश को फिर से महानता की ओर ले जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि खामेनेई की मौत के साथ ही देश एक दिन में तबाह हो गया है और बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में शांति स्थापित नहीं हो जाती.