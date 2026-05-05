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Hindi Newsदुनियाशांति के लिए खड़ा है भारत...ईरानी अटैक में घायल हुए तीन भारतीय, हमले के बाद क्या बोला MEA?

शांति के लिए खड़ा है भारत...ईरानी अटैक में घायल हुए तीन भारतीय, हमले के बाद क्या बोला MEA?

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है. लेकिन ईरान ने UAE पर बड़ा हमला किया है. इस हमले में 3 भारतीय भी घायल हो गए हैं. इस हमले की भारत ने कड़ी निंदा भी की है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 05, 2026, 11:00 AM IST
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शांति के लिए खड़ा है भारत...ईरानी अटैक में घायल हुए तीन भारतीय, हमले के बाद क्या बोला MEA?

US Iran War: अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी तनाव कम नहीं हो रहा है. अब ईरान ने  UAE के एक बड़े ऑयल इंडस्ट्री पर ड्रोन हमला किया, इन ड्रोन हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है, हमले की वजह से आग लग गई जिसमें तीन भारतीय भी घायल हुए हैं, 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका में सीजफायर हुआ, जिसके बाद पहली बार ईरान ने UAE पर हमला किया. 

MEA ने कही ये बात

फुजैराह पर हमले पर MEA ने कहा कि फुजैरा पर हमला मंजूर नहीं है, हम इन दुश्मनी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने को तुरंत रोकने की मांग करते हैं. भारत स्थिति से निपटने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए खड़ा है, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो सके.

आगे लिखा कि MEA भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है. साथ ही UAE में भारतीय दूतावास ने लिखा कि फुजैराह में हुए हमलों में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की सही मेडिकल देखभाल और भलाई लिए लोकल अधिकारियों के संपर्क में हैं. 

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कहां हुआ हमला

ये हमला फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन (FOIZ) में हुआ, जिसके बाद यहां पर आग लग गई और तीन भारतीय इसके चपेट में आ गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. इस हमले के बाद यूएई सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ईरान के सरकारी मीडिया (IRIB) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

इन हमलों की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयम बरतने का संकेत दिया है. मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वह फिलहाल इस घटना को युद्धविराम का उल्लंघन नहीं मानेंगे. उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और ज्यादातर आने वाले हवाई हमलों को मार गिराया गया है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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