US के कई फाइटर जेट्स तबाह, ईरान के दावे से मचा हड़कंप; जॉर्डन में क्या हुआ?

West Asia War: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. यह हमला तेहरान की कई जगहों पर रात भर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में किया गया है. इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है.