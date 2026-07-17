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US के कई फाइटर जेट्स तबाह, ईरान के दावे से मचा हड़कंप; जॉर्डन में क्या हुआ?

Iran Attack On US Aircraft: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) ने कहा कि उन्होंने कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों और फाइटर जेट्स को निशाना बनाया. इस हमले में लगभग 8 लोगों के मरने की खबर सामने आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:13 PM IST
US के कई फाइटर जेट्स तबाह, ईरान के दावे से मचा हड़कंप; जॉर्डन में क्या हुआ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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