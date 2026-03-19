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Hindi Newsदुनियाअमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री पर हमला होने वाला है? ईरान युद्ध के बीच ड्रोन दिखने से ट्रंप प्रशासन में खलबली

अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री पर हमला होने वाला है? ईरान युद्ध के बीच ड्रोन दिखने से ट्रंप प्रशासन में खलबली

क्या ईरान अब अमेरिका के मेनलैंड पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिकी सरकार में खलबली मच गई है. उम्मीद की जा रही है कि इन्हें किसी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:19 AM IST
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अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री पर हमला होने वाला है? ईरान युद्ध के बीच ड्रोन दिखने से ट्रंप प्रशासन में खलबली

पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती है. ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच अब ट्रंप के अपने मिनिस्टरों पर खतरा मंडराने लगा है. अमेरिकी सेना के एक महत्वपूर्ण बेस पर कुछ अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं. इसी बेस पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं. उनके घर तक ड्रोन पहुंचने से ट्रंप प्रशासन में खलबली मच गई है. हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या अमेरिकी मंत्रियों पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी? क्या सीधे तौर पर इसके पीछे ईरान का हाथ है?

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना के बेस फोर्ट मैकनेयर के ऊपर आसमान में कुछ अज्ञात ड्रोन दिखे हैं. बहुत कम समय के अंतराल में कई बार ड्रोन देखे जाने से हड़कंप मच गया. फोर्ट मैकनेयर को वॉशिंगटन का सबसे सुरक्षित आर्मी बेस माना जाता है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अधिकारियों ने अब सुरक्षा और बढ़ा दी है.

व्हाइट हाउस में मिनिस्टरों की सुरक्षा को लेकर एक इमर्जेंसी बैठक की गई है. खबर है कि मंत्रियों को किसी दूसरी जगह भेजने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल वे यहीं पर हैं. 

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ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में हाई अलर्ट

हां, वॉशिंगटन डीसी में हाई अलर्ट है. यहीं पर टॉप अमेरिकी अधिकारियों और मंत्रियों का घर है. खुफिया एजेंसियों को शक है कि ईरान हमला कर सकता है. 

इसी बेस पर ड्रोन अटैक का खतरा क्यों?

सबसे बड़ी वजह आम जनता की पहुंच से बेस का नजदीक होना है. यहां बफर इलाका नहीं है, जो आमतौर पर बेस के चारों तरफ रखा जाता है. अलर्ट के बाद जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं. साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है. अधिकारियों को आशंका है कि मिडिल ईस्ट बेसों को निशाना बनाने के बाद अब अमेरिका के मेनलैंड बेसों पर भी ईरान के हमले शुरू हो सकते हैं. ईरान ने दुनियाभर में अपने स्लीपर सेल पहले ही एक्टिव कर रखे हैं. 

पढ़ें: क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की मिसाइल? ईरान से जंग के बीच तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को दी टेंशन

वॉशिंगटन में अमेरिकी मिनिस्टरों के घर पर ड्रोन देखे जाने के घटनाक्रम को सीधे ईरान से जोड़ा जा रहा है क्योंकि जवाबी कार्रवाई के रूप में तेहरान लगातार ड्रोन हमले ही कर रहा है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ​​इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये ड्रोन निगरानी के लिए इस्तेमाल किए थे या हमले का रिहर्सल था या धमकाने की कोई चाल थी. 

पढ़ें: 'दोस्त' के प्रेशर में ट्रंप ने बिना सोचे ईरान पर किया हमला? इंटेलिजेंस चीफ तुलसी टाल गईं सबसे बड़ा सवाल

टॉप लीडरशिप के इतने करीब ड्रोन पहुंचने से इस बात का डर पैदा हो गया है कि उच्च-पदस्थ अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है. कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया है कि ईरान की सरकार कमजोर भले हुई है लेकिन वह अब भी हमले करने में सक्षम है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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