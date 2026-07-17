/ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम.... ईरान समर्थित मिलिशिया का बड़ा ऐलान, लिया जाएगा सुलेमानी की मौत का बदला

West Asia War: पश्चिम एशिया जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा नया ऐलान सामने आया है. खुद को इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक (IRI) कहने वाले ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन ने ट्रंप की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा की है.
समूह ने दावा किया कि यह साल 2020 में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला है, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू महदी अल मुहंदिस मारे गए थे. ईरान के स्वामित्व वाले प्रेस टीवी के मुताबिक, समूह ने कहा कि यह पैसा उसके सदस्यों और समर्थकों से मिले डोनेशन के जरिए इकट्ठा किया गया था.
इस समूह ने 16 जुलाई 2026 को जारी एक बयान में कहा कि वह अपराधी ट्रंप की हत्या करने वाले या उसे पर्सनली खत्म करने वाले, दूसरों को ऐसा करने का निर्देश देने वाले या एक व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्था के रूप में इसे सुविधाजनक बनाने वाले को इनाम की पेशकश कर रहा है. इसमें कहा गया कि यह इनाम ट्रंप की ओर से सुलेमानी और अल मुहंदिस की हत्या में अपनी भूमिका के बारे में शेखी बघारने के बाद घोषित किया गया था.
समूह की ओर से बयान में आगे कहा गया कि ट्रंप को मारने वाले को दिया जाने वाला यह पैसा समूह के सदस्यों और समर्थकों के दान के जरिए इकट्ठा किया गया था. इस समूह ने ट्रंप पर सुलेमानी और अल मुहांदिस की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और व्यक्तियों, समूहों और संगठनों से हत्या को अंजाम देने या उसमें मदद करने का आग्रह किया. यह घोषणा तब हुई, जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से 2020 के ड्रोन हमले का जिक्र किया.
ट्रंप ने अपनी बैठक के दौरान सुलेमानी और मुहांदिस को मारने वाले ऑपरेशन का बचाव किया. अरब मीडिया ' अशरक अल-अवसात' के मुताबिक, ट्रंप ने कहा,' मैंने उसे अपने पहले प्रोग्राम में मारा था. अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी. मुझे वास्तव में लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे.' ट्रंप ने अल मुहंदिस का नाम लिए बिना आगे कहा,' वैसे उनके साथ एक बहुत बुरा आदमी भी गया था. उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई और उसी घटना में इराक का एक बहुत बुरा आदमी, जो वहां का एक नेता था, मारा गया.' ट्रंप की इन बातों का जवाब देते हुए इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने कहा कि वह उस समय राजनीति में नहीं थे. उनके इस बयान की आलोचना करते हुए अबू महदी अल मुहंदिस के परिवार ने कहा,'जो कोई भी अपने देश के गौरवशाली अतीत से खुद को दूर करता है, वह अपने राष्ट्र की जड़ों से अपना संबंध तोड़ लेता है और जिसका अतीत झूठ से भरा हो वह भविष्य का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है.'