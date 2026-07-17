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ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम.... ईरान समर्थित मिलिशिया का बड़ा ऐलान, लिया जाएगा सुलेमानी की मौत का बदला

Bounty On Trump: ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक (IRI) ने ट्रंप की हत्या करने वाले के लिए इनाम की पेशकश रखी है. इसके लिए समूह ने अपने समर्थकों और दान के जरिए पैसा इकट्ठा किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 17, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:36 PM IST
ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम.... ईरान समर्थित मिलिशिया का बड़ा ऐलान, लिया जाएगा सुलेमानी की मौत का बदला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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