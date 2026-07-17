/ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम.... ईरान समर्थित मिलिशिया का बड़ा ऐलान, लिया जाएगा सुलेमानी की मौत का बदला

ट्रंप ने अपनी बैठक के दौरान सुलेमानी और मुहांदिस को मारने वाले ऑपरेशन का बचाव किया. अरब मीडिया ' अशरक अल-अवसात' के मुताबिक, ट्रंप ने कहा,' मैंने उसे अपने पहले प्रोग्राम में मारा था. अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी. मुझे वास्तव में लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे.' ट्रंप ने अल मुहंदिस का नाम लिए बिना आगे कहा,' वैसे उनके साथ एक बहुत बुरा आदमी भी गया था. उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई और उसी घटना में इराक का एक बहुत बुरा आदमी, जो वहां का एक नेता था, मारा गया.' ट्रंप की इन बातों का जवाब देते हुए इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने कहा कि वह उस समय राजनीति में नहीं थे. उनके इस बयान की आलोचना करते हुए अबू महदी अल मुहंदिस के परिवार ने कहा,'जो कोई भी अपने देश के गौरवशाली अतीत से खुद को दूर करता है, वह अपने राष्ट्र की जड़ों से अपना संबंध तोड़ लेता है और जिसका अतीत झूठ से भरा हो वह भविष्य का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है.'