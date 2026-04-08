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Hindi NewsदुनियाIran US War: ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी थी..., यूरेनियम का क्या करेगा US? हेगसेथ ने बताई पूरी ABCD

Iran US War: 'ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी थी...', यूरेनियम का क्या करेगा US? हेगसेथ ने बताई पूरी ABCD

Iran News: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने खुद सीजफायर के लिए भीख मांगी थी. उनके पास ना तो नेवी बची है और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम. उनके आसमान पर हमारा कब्जा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:12 PM IST
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Iran US War: 'ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी थी...', यूरेनियम का क्या करेगा US? हेगसेथ ने बताई पूरी ABCD

US-Iran War: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी थी और वह युद्ध हार चुका है. हेगसेथ ने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इतिहास रच दिया है, 40 दिन से भी कम दिनों में हमारी सिर्फ एक सेंट्रल कमांड ने अपने 10 प्रतिशत हिस्से से एक बड़ी ताकत को हरा दिया. ईरान पिछले 47 सालों से अमेरिका और दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ है. अब और नहीं. हमारी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं.'

'ट्रंप ने रच दिया इतिहास'

यूएस रक्षा मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा,'दूसरे राष्ट्रपतियों ने बस समय बिताया और मुश्किलों को आगे के लिए टाल दिया. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इतिहास रच दिया. कासिम सुलेमानी को खत्म करने,ओबामा-ईरान की विनाशकारी डील को रद्द करने, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने वाले सटीक अभियान से लेकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अभी-अभी हासिल की गई निर्णायक सैन्य जीत तक, किसी भी दूसरे राष्ट्रपति ने इस कमांडर-इन-चीफ जैसा साहस और दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया है.

'ईरान के पास नहीं बचा एयर डिफेंस सिस्टम'

हेगसेथ ने कहा कि अब ईरान के पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा है और ना ही कोई मिसाइल प्रोग्राम. उनकी नेवी भी किसी काम की नहीं रही.

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उन्होंने दावा किया,' ईरान ने सीजफायर के लिए भीख मांगी थी. ईरान यह चाहता था. वह काफी झेल चुके हैं. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऐतिहासिक जंग के मैदान में शानदार जीत है.उनका आसमान हमारा है. उनके लॉन्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और मौजूदा भंडार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और लगभग अप्रभावी हैं.

'उनकी किस्मत अब हमारे हाथों में'

हेगसेथ ने कहा, 'ईरान ने हमारे विमानवाहक पोत पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. वे इन पर बुरी तरह से निशाना साध रहे थे, लेकिन कभी भी इसके करीब नहीं पहुंच पाए. उनकी हर एक मिसाइल को अब्राहम लिंकन ने मीलों दूर ही मार गिराया. ईरानियों को अपमानित और हतोत्साहित होना पड़ा. उनकी किस्मत हमारे हाथों में है, न कि इसके विपरीत. इसलिए वे बातचीत की मेज पर आए.'

क्या ईरान कभी परमाणु बम बना पाएगा या नहीं? इस पर भी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'वे जानते हैं कि इस एग्रीमेंट का मतलब है कि उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा. शर्तों के तहत, कोई भी न्यूक्लियर मटीरियल जो उनके पास नहीं होना चाहिए, उसे हटा दिया जाएगा. उनकी फैसिलिटीज बहुत गहराई में दबी हुई हैं और उन पर 24/7 नजर रखी जाती है. 

सहयोगियों को कहा-थैंक्यू

वहीं अमेरिकी जनरल डैनियल केन ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत अन्य सहयोगियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि ये हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े हुए. जरूरत पड़ी तो आगे भी होंगे. 

उन्होंने कहा, 'बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से, अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिनमें 4,000 से ज्यादा ऐसे गतिशील ठिकाने भी शामिल थे जो युद्ध के मैदान में अचानक सामने आए और जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई.'

अमेरिकी जनरल के मुताबिक, 'CENTCOM सेनाओं ने ईरान के लगभग 80 प्रतिशत एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया. इसके तहत 1,500 से ज्यादा हवाई रक्षा ठिकानों, 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण केंद्रों और 800 एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन के भंडारण केंद्रों पर हमले किए गए.' 

'उनके सारे तंत्र खत्म हो गए'

उन्होंने कहा,'ये सभी तंत्र अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं. हमने ईरान के कमांड और कंट्रोल व लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इसके लिए हमने 2,000 से ज्यादा कमांड-एंड-कंट्रोल नोड्स को नष्ट किया है. साथ ही अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को निशाना बनाने की उनकी क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है.

ईरान के साथ पानी की लड़ाई को लेकर उन्होंने कहा, 'हमने उनके नियमित बेड़े के 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से को डुबो दिया है, जिसमें सभी अहम जंगी जहाज शामिल हैं. 150 जहाज समुद्र की गहराइयों में समा चुके हैं. साथ ही IRGC नौसेना की आधी छोटी हमलावर नावें भी.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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