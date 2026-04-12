‘डील नहीं दबाव था!’ JD Vance के बयान के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिका की मांगों का खोला चिट्ठा

US-Iran Talks Islamabad: इस्लामाबाद में 21 घंटे चली ईरान-अमेरिका वार्ता बिना समझौते खत्म हुई. ईरान ने अमेरिका पर बेवजह मांगों का आरोप लगाया, जबकि जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम प्रस्ताव दिया था. परमाणु कार्यक्रम मुख्य विवाद रहा जिसकी वजह से ये वार्ता सफल नहीं हो पाई.
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Iran Rejects US Proposal: इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई. बातचीत के खत्म होते ही दोनों पक्षों ने असफलता के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया. ईरान ने जहां अमेरिका पर बेवजह और गैर-कानूनी मांगें रखने का आरोप लगाया, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन ने अपना आखिरी और सबसे अच्छा प्रस्ताव पेश किया था, जिसे तेहरान ने स्वीकार नहीं किया.
ईरानी पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वार्ता की असफलता की मुख्य वजह अमेरिकी रुख रहा. ईरान के अनुसार, अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखीं जो अव्यावहारिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ थीं. तेहरान ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरा पक्ष गंभीरता, ईमानदारी और संतुलित दृष्टिकोण दिखाए. ईरान ने यह भी कहा कि वह अपने वैध अधिकारों और राष्ट्रीय हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा.
ईरानी अधिकारियों ने अपने बयान में ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया और कहा कि वे अमेरिका के वादाखिलाफी के पिछले अनुभवों को नहीं भूले हैं. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय संघर्षों और युद्धों के दौरान हुए नुकसान ने उनके संकल्प को और मजबूत किया है.
دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدیها و بدسگالیهای آمریکا را فراموش نکرده و نمیکنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.
امروز روز پر کار و طولانی برای هیات نمایندگی جمهوری…
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 12, 2026
ईरान ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह उसके राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं हो सकता. बयान में कहा गया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पूरी क्षमता, अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बातचीत की और देश के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. तेहरान ने यह भी कहा कि कोई भी ताकत उसे अपने ऐतिहासिक मिशन से रोक नहीं सकती और वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएगा.
ईरान ने इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और मेजबानी की सराहना की. उसने पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों को ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, जिन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद की. इससे यह संकेत मिलता है कि भले ही समझौता नहीं हुआ, लेकिन मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका को दोनों पक्ष सकारात्मक रूप से देख रहे हैं.
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पिछले 24 घंटों में चली इस मैराथन वार्ता में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें प्रमुख रूप से परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, युद्ध का हर्जाना, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करना शामिल था. दोनों पक्षों के बीच इन मुद्दों पर कई दौर की बातचीत और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई.