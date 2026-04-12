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Hindi Newsदुनिया‘डील नहीं दबाव था!’ JD Vance के बयान के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिका की मांगों का खोला चिट्ठा

‘डील नहीं दबाव था!’ JD Vance के बयान के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिका की मांगों का खोला चिट्ठा

US-Iran Talks Islamabad: इस्लामाबाद में 21 घंटे चली ईरान-अमेरिका वार्ता बिना समझौते खत्म हुई. ईरान ने अमेरिका पर बेवजह मांगों का आरोप लगाया, जबकि जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम प्रस्ताव दिया था. परमाणु कार्यक्रम मुख्य विवाद रहा जिसकी वजह से ये वार्ता सफल नहीं हो पाई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:43 AM IST
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Iran Rejects US Proposal
Iran Rejects US Proposal

Iran Rejects US Proposal: इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई. बातचीत के खत्म होते ही दोनों पक्षों ने असफलता के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया. ईरान ने जहां अमेरिका पर बेवजह और गैर-कानूनी मांगें रखने का आरोप लगाया, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन ने अपना आखिरी और सबसे अच्छा प्रस्ताव पेश किया था, जिसे तेहरान ने स्वीकार नहीं किया.

अमेरिका की मांगों ने रोकी वार्ता: ईरान

ईरानी पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वार्ता की असफलता की मुख्य वजह अमेरिकी रुख रहा. ईरान के अनुसार, अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखीं जो अव्यावहारिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ थीं. तेहरान ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरा पक्ष गंभीरता, ईमानदारी और संतुलित दृष्टिकोण दिखाए. ईरान ने यह भी कहा कि वह अपने वैध अधिकारों और राष्ट्रीय हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा.

ईरानी अधिकारियों ने अपने बयान में ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया और कहा कि वे अमेरिका के वादाखिलाफी के पिछले अनुभवों को नहीं भूले हैं. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय संघर्षों और युद्धों के दौरान हुए नुकसान ने उनके संकल्प को और मजबूत किया है.

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डिप्लोमेसी हमारा रास्ता है, लेकिन झुकेंगे नहीं: ईरान

ईरान ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह उसके राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं हो सकता. बयान में कहा गया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पूरी क्षमता, अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बातचीत की और देश के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. तेहरान ने यह भी कहा कि कोई भी ताकत उसे अपने ऐतिहासिक मिशन से रोक नहीं सकती और वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएगा.

पाकिस्तान की भूमिका की सराहना

ईरान ने इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और मेजबानी की सराहना की. उसने पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों को ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, जिन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद की. इससे यह संकेत मिलता है कि भले ही समझौता नहीं हुआ, लेकिन मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका को दोनों पक्ष सकारात्मक रूप से देख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: किस वजह से फेल हुई शांति वार्ता और किस जिद पर अड़ा है ईरान? जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बताया

21 घंटे की बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा

पिछले 24 घंटों में चली इस मैराथन वार्ता में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें प्रमुख रूप से परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, युद्ध का हर्जाना, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करना शामिल था. दोनों पक्षों के बीच इन मुद्दों पर कई दौर की बातचीत और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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