होर्मुज पर ईरान ने और कसा शिकंजा, IRGC की धमकी मिलते ही 3 जहाज भागे!

Cargo Ships Return Due to IRGC Threat: यूएस-इजरायल के साथ पिछले 28 दिनों से चल रही घमासान जंग में बड़े नुकसान के बावजूद, ईरान झुकने को तैयार नहीं है. वह किसी भी हाल में होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है. IRGC ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर उसकी इजाजत के बिना किसी कॉर्गो शिप ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो वह उसे डुबो देगा. उसकी धमकी के डर से शुक्रवार को होर्मुज की ओर जा रहे 3 कंटेनर शिप बीच रास्ते में ही वापस लौट गए. जिससे दुनिया में तेल-गैस संकट गहराने के आसार जताए जा रहे हैं.

दुश्मनों के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद- IRGC

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा है कि इजरायल-अमेरिकी दुश्मनों के सहयोगियों और उनके समर्थकों के बंदरगाहों से किसी भी जहाज का प्रतिबंधित है. ईरान के सरकारी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मनों के लिए बंद है और अगर उन्होंने इस रूट पर किसी तरह का आवागमन करने की कोशिश की तो 'कठोर कार्रवाई' की जाएगी.

'युद्ध अपराध' जैसे शब्द भी पर्याप्त नहीं- ईरान

वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यूएस और इजरायल के हमलों को अनुचित बताते हुए दुनिया से निंदा करने की मांग की है. उन्होंने कहा, 'यह आक्रामक युद्ध सरासर अनुचित है. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को मीनाब के शजराह तैय्यबेह प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाकर इस आक्रमण की शुरुआत की, जो एक युद्ध अपराध है और जिसकी सभी को स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए. यह महज़ एक घटना या चूक नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और राष्ट्र ऐसा करेगा.'

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उन्होंने आरोप लगाया है कि नरसंहार की मंशा के साथ यूएस और इजरायल उस पर हमला कर रहे हैं. उसके अस्पतालों, एंबुलेंस और साफ पानी के स्रोतों को हमले का निशाना बनाया जा रहा है. साथ ही, 'किसी तरह की दया नहीं' के नारे लगाकर ईरानी लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इस स्तर की क्रूरता का वर्णन करने के लिए 'युद्ध अपराध' जैसे शब्द भी पर्याप्त नहीं हैं.

'ऐतिहासिक- सांस्कृतिक स्थलों को पहुंचा नुकसान'

तेहरान नगर परिषद की सांस्कृतिक विरासत समिति के प्रमुख अहमद अलावी ने कहा कि इस युद्ध में देश भर के कम से कम 120 संग्रहालयों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है. कई स्मारकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें गंभीर संरचनात्मक क्षति पहुंची है. यह ऐसे नुकसान हैं, जिनकी आसानी से भरपाई नहीं हो सकती है.