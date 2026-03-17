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Hindi NewsExplainerIQ में तो ईरान से भी फिसड्डी निकला अमेरिका! जंग में अकेले पड़े ट्रंप यूं ही नहीं छटपटा रहे

IQ में तो ईरान से भी फिसड्डी निकला अमेरिका! जंग में अकेले पड़े ट्रंप यूं ही नहीं छटपटा रहे

लड़ाई जब अस्तित्व की हो तो इंसान कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अपनी पूरी ताकत लगा देता है. ईरान तो फिर भी एक मुल्क है. मिडिल ईस्ट की जंग को आज 18 दिन होने को आए हैं, लेकिन अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर अमेरिका और इजरायल के आगे ईरान आज भी अभी अपने युद्ध कौशल की वजह से सीना ताने खड़ा हुआ है. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:36 PM IST
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IQ के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा अमेरिका
IQ के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा अमेरिका

दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को ईरान कई मोर्चों पर मात दे रहा है. ईरान ऐसा मुश्किल काम कैसे कर पा रहा है? दरअसल अमेरिका की 'फायर पावर' को ईरान 'ब्रेन पावर' से मात दे रहा है. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध अब एक शतरंज का खेल बन चुका है. ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वी काफी होशियार हैं, लेकिन ट्रंप ने इसके बाद जो कहा, उस पर आपको गौर करना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि उनका सामना ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा IQ वाले लोगों से हो रहा है. IQ का मतलब होता है 'इंटेलिजेंस कोशेंट', यानी बौद्धिक स्तर. 

अमेरिका और ईरान की बौद्धिक क्षमता की तुलना

इस युद्ध में ईरान ने इसी IQ को हथियार कैसे बनाया है, आपको ये जानना चाहिए. जिस तरह से शतरंज के खेल में अगर खिलाड़ी बुद्धिमान हो तो प्यादे से भी चेकमेट कर सकता है. ठीक उसी तरह कई मोर्चों पर ईरान ने अपने IQ के जरिये अमेरिका को पस्त कर दिया है. युद्ध की ये रणनीति क्या है, इसे समझने से पहले आपको दोनों देशों के IQ यानी बौद्धिक स्तर की तुलना को देखनी चाहिए.

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IQ के मामले में अमेरिका से बहुत आगे है ईरान

ये तो दुनिया जानती है कि फायर पावर के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और ईरान 16वें स्थान पर. लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि IQ के मामले में अमेरिका 18वें स्थान पर आता है तो वहीं ईरान चौथे नंबर पर. बौद्धिक स्तर के स्कोर की बात करें तो अमेरिका का IQ 98 है, लेकिन ईरान का IQ 107 है. यानी इस मामले में ईरान अमेरिका से कहीं आगे है.

(ये भी पढ़ें- आसमान में ही इंटरसेप्ट हो गई तो भी दुश्मन का काम-तमाम कर देगी!)

ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका पर हावी

ईरान ने युद्ध में इसी IQ को हथियार बनाया. अपनी हाई IQ से युद्ध की रणनीति बनाई और ट्रंप भी मान रहे हैं कि इस वजह से ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका पर हावी है. इस शतरंज की बिसात बिछाई अमेरिका ने, पहली चाल भी ट्रंप ने ही चली और पहली चाल में ही अमेरिका ने ईरान को काफी पीछे धकेल दिया. लेकिन, ईरान ने ऐसी ढाई चाल चली कि अमेरिका अब कंफ्यूज हो गया है कि आगे क्या किया जाए? 

ईरान ने अपने प्यादों को एक्टिवेट कर दिया

ईरान ने अमेरिका के डायरेक्ट अटैक का जवाब इनडायरेक्ट अटैक से दिया. ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तो कर नहीं सकता, लिहाजा मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. अमेरिकी बेस को निशाना बनाया. ईरान ने शतरंज के इस खेल में अपने प्यादों को एक्टिवेट कर दिया. प्यादे यानी हिज्बुल्लाह और हूती, जिन्होंने ईरान की तरफ से पलटवार किया.

(ये भी पढ़ें- ईरान चाहे तो चुटकियों में ला सकता है इन 6 देशों में तबाही, मिसाइल हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होंगे परिणाम!)

ईरान ने ट्रंप को कर दिया मजबूर

ईरान ने इस युद्ध में अपने IQ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को आर्थिक चेकमेट कर दिया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे ट्रंप इतने मजबूर हो गए कि पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं. युद्ध में IQ का खेल क्या होता है, इसे इस युद्ध में दोनों देशों की रणनीति से भी समझा जा सकता है. ईरान युद्ध से पहले हर बार समझौते की टेबल पर पहुंचा. कई दौर की बातचीत के बाद भी ईरान ने अपना धैर्य नहीं खोया. वहीं अमेरिका धैर्य नहीं रख पाया और ईरान पर हमला कर दिया.

ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के हमलों का जवाब दिया है, उससे साफ है कि ईरान इस तरह के हमले और पलटवार के लिए पहले से तैयार था. लेकिन, अमेरिका की रणनीति को देखकर साफ पता चल रहा है कि ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका तैयार नहीं था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने जो चाल चली, अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है.

युद्ध में अमेरिका का एजेंडा बार-बार बदलता गया

इस युद्ध में ईरान का एजेंडा क्लियर है. वो किसी भी तरह से इस्लामिक शासन को गिरने नहीं देगा, सरेंडर नहीं करेगा. लेकिन, युद्ध में अमेरिका का एजेंडा बार-बार बदलता गया. अमेरिका ने कभी दावा किया कि वो ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करना चाहता है... फिर दावा किया कि एजेंडा मिसाइल भंडार को नष्ट करना है. फिर दावा किया कि तख्तापलट करना है.

अमेरिका अपनी फायर पावर पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने ईरान की ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया. यही वजह है कि आज ट्रंप पछता रहे हैं. खुद मान रहे हैं कि उनका सामना काफी बुद्धिमान और हाई IQ वाले लोगों से हुआ है. ट्रंप ने भी युद्ध से पहले अपना IQ लगाया होता, तो शायद उन्होंने ईरान को इतना कम नहीं आंका होता.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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