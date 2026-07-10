/ट्रंप हम तुम्हें मार देंगे...! मशहद की सड़कों पर गूंजे अमेरिका से बदले के नारे, खामेनेई की विदाई में उमड़ा लाखों का हुजूम

US Air Strikes: पश्चिम एशिया से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, भयंकर सैन्य तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्ध जैसी स्थितियों के बीच, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है.
एयरस्ट्राइक में मारे जाने के ठीक चार महीने बाद, पूरे 6 दिनों तक चले अंतिम संस्कार के बाद शुक्रवार को उन्हें इमाम रजा की पवित्र दरगाह के मेमोरियल हॉल में दफनाया गया. तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खामेनेई के ताबूत को ले जा रहे विमान को सुरक्षा देने के लिए ईरानी वायुसेना के फाइटर जेट्स को आसमान में तैनात करना पड़ा था.
इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार के दौरान सभी की नजरें अली खामेनेई के बेटे और उनके उत्तराधिकारी (नए सुप्रीम लीडर) मोजतबा खामेनेई पर टिकी थीं. लेकिन पूरे 6 दिनों के राष्ट्रीय शोक और जनाजे के दौरान वह एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए. कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोजतबा 28 फरवरी को हुए उसी अमेरिकी-इजराइली हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता की जान गई थी. जनाजे में पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई मौजूद थे, जो ताबूत पर फूट-फूटकर रोते नजर आए.
अंतिम संस्कार के दौरान मशहद की सड़कों पर काले कपड़े पहने लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. भीड़ के हाथों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंग्रेजी में लिखे बैनर थे, जिनपर सीधे तौर पर लिखा था कि 'अरे ट्रंप, हम तुम्हें मार देंगे.' इसी बीच, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिका को ईरान द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की एक नई और बेहद खतरनाक साजिश के इनपुट्स साझा किए हैं.
एक तरफ खामेनेई को दफनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने-सामने थीं. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के एकमात्र असैन्य न्यूक्लियर प्लांट (बुशहर प्रांत) के पास और एक मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं. मशहद से महज 55 किलोमीटर दूर तेहरान-मशहद रेलवे ट्रैक को अमेरिकी हमले में निशाना बनाया गया, जिससे ट्रेन सेवा ठप हो गई और यात्रियों को बसों से भेजना पड़ा. इन हमलों में 17 लोगों की मौत का दावा है. इसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और बहरीन में फ्यूल टैंक को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया. वहीं जॉर्डन ने ईरान की 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया. हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया है.
बढ़ते संकट के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि इजरायल ईरान पर तीसरी बार हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से खाड़ी देशों में सैन्य रणनीतियों को लेकर लंबी बातचीत की है.
इस पूरी जंग का सबसे बड़ा केंद्र वैश्विक तेल और गैस का मुख्य रास्ता 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) बना हुआ है. ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, जिसके चलते उसने हाल ही में तीन जहाजों को निशाना बनाया था. मैरीटाइम ट्रैकिंग फर्म 'केप्लर' के आंकड़ों के मुताबिक, इस तनाव के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और समुद्री ट्रैफिक में भारी गिरावट आई है, जिससे आने वाले दिनों में दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.