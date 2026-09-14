/होर्मुज में फिर समुद्री संग्राम: ईरानी कार्गो पर हमले में 1 की मौत से बढ़ी हलचल, पीस प्लान को लेकर ओमान में टली बैठक

Strait of Hormuz attack: ईरान के एक कार्गो जहाज को रविवार तड़के होर्मुज जलडमरूमध्य में केश्म द्वीप के पास निशाना बनाया गया. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. इसी बीच, ईरान की ओर से पड़ोसी देशों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल-गैस के टैंकरों समेत सभी कारोबारी जहाजों की आवाजाही को लेकर होने वाली अहम बैठक टल गई है. कुल मिलाकर इस हमले के बाद दुनिया की नजर एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गई है.
यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है. जहां से दुनिया की कुल सप्लाई का करीब 25 फीसदी माल आता है. पिछले हफ्ते लाल सागर के बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के एक द्वीप पर कब्जे के बाद से क्षेत्र में समुद्री तनाव और बढ़ गया है.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने केश्म के गवर्नर के हवाले से हमले के लिए एक 'आतंकवादी दुश्मन' को जिम्मेदार ठहराया है. अमेरिकी सेना की ओर से फिलहाल इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है. अमेरिका इससे पहले ईरान की नाकाबंदी के दौरान ईरानी झंडे वाले जहाजों को निशाना बना चुका है. इस समय भी अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को निशाना बनाने वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे से जूझना पड़ रहा है.
केश्म द्वीप 'बंदर अब्बास' बंदरगाह से करीब 14 मील दूर है. होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण के लिहाज से यह इलाका बेहद रणनीतिक माना जाता है.
इस हमले से चंद घंटे पहले ही ईरानी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था. राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमारे लोगों को दबाव डालकर झुकाया नहीं जा सकता. ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा.'
दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग राग अलापते हुए कहा, 'ईरान समझौता करने के लिए बेकरार है. वो फोन पर फोन कर रहा है और मैं उन लोगों का फोन नहीं उठा रहा हूं.'
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या होर्मुज में मौजूद जिस ईरानी कार्गो जहाज पर रविवार तड़के हुआ हमला हुआ क्या वो अमेरिकी सेना ने किया था, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, 'मैं यह नहीं कहना चाहता.'
ईरान ने पहले घोषणा की थी कि क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्री सोमवार को ओमान में बैठक करेंगे. बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान की ओर से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा होनी थी.
लेकिन ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि सहमति बनाने के हित में फिलहाल मीटिंग को टाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि ओमान क्षेत्र में स्थिरता और लंबे समय तक सहयोग को बढ़ावा देने वाली बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है.
ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. युद्ध शुरू होने से पहले यह दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में शामिल था. अब यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या काफी कम हो गई है.
यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस मॉनिटरिंग सर्विस ने रविवार को बताया कि एक अलग जहाज भी जलडमरूमध्य से गुजरते समय एक प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया. हालांकि, यह साफ नहीं है कि इसका केश्म के पास हुए हमले से कोई संबंध है या नहीं. निगरानी सेवा के मुताबिक, जहाज में भीषण आग लग गई और स्थानीय बचाव दल वहां मौजूद लोगों को निकालने की तैयारी में जुट गए.
अमेरिका का कहना है कि इलाके से तेल की बड़ी खेप अब भी सुरक्षित तरीके से बाहर जा रही है. अमेरिकी नौसेना ओमान के तट के पास व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षा मुहैया करा रही है ताकि उन्हें संभावित खतरों से बचाते हुए आगे ले जाया जा सके.
ओमान में होने वाली बैठक टलने से पहले सिर्फ इराक ने औपचारिक तौर पर इसमें शामिल होने की पुष्टि की थी. वहीं, बहरीन ने ईरान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने का हवाला देते हुए बैठक का निमंत्रण ठुकरा दिया था.
युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने व्यावसायिक जहाजों से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के बदले ट्रांजिट फीस लेने का प्रस्ताव रखा है. तेहरान की योजना के मुताबिक, फारस की खाड़ी की ओर आने वाले जहाज ईरान के क्षेत्रीय जल से गुजरेंगे, जबकि बाहर जाने वाले जहाजों को कुछ दूरी ईरान और कुछ दूरी ओमान के जलक्षेत्र से होकर गुजरना होगा.
दूसरी ओर ट्रंप भी होर्मुज में टोल वसूलने की जिद पर अड़े हैं. लिहाजा दुनिया के 25 फीसदी तेल-गैस का निर्यात करने वाला समुद्री रास्ता यानी होर्मुज जलडमरूमध्य के एक बार फिर से बंद होने की आशंका बढ़ गई है.
क्षेत्र के देशों ने शुरुआत में इस बैठक के प्रस्ताव का स्वागत किया था. उनकी उम्मीद थी कि खाड़ी देश उस युद्ध को लेकर एक साझा कूटनीतिक रुख तैयार कर सकेंगे, जिसे शुरू करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. पिछले कई महीनों से इन देशों को सीमा पार होने वाले हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा है. ईरान का कहना है कि उसके हमले इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे.
ईरान की ओर से खाड़ी के एक करीबी अमेरिकी सहयोगी देश पर हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे जाने के बावजूद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है. राष्ट्रपति पेजेशकियन ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी.
ईरानी सरकारी टेलीविजन पर लाइव प्रसारित बयान में पेजेशकियन ने कहा कि दोनों नेताओं ने उन मुद्दों पर बात की जो भविष्य की चिंता की वजह बने हुए हैं, ताकि अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखा जा सके और साथ मिलकर बेहतर भविष्य बनाया जा सके. (ANI इनपुट के साथ)