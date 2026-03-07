मिडिल ईस्ट में सस्ते ड्रोन vs महंगी मिसाइलें और इंटरसेप्टर की लागत ने चौंकाया! 8वें दिन भी डटा है ईरान, क्या यूक्रेन से सबक लेगा अमेरिका?

US-Israel attack: अगस्त 2025 में इजरायल से ईरान पर हमला बोला था, तब भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस आज के जितने अलर्ट मोड में थे. हालांकि हालात इतने नहीं बिगड़े थे कि ट्रंप को तत्काल वहां नई फौज नहीं भेजनी पड़ी थी. छह महीने बाद, 28 फरवरी, 2026 को ईरान पर ऐतिहासिक हमला बोलकर साम-दाम-दंड-भेद सब आजमा लेने के बावजूद अमेरिका, ईरान को रत्ती भर नहीं झुका पाया है. ये कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स फिलहाल इसकी दो वजहें बता पा रहे हैं. पहली अमेरिका को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रूस, अमेरिका-इजरायल की फौज के मूवमेंट और रणनीतिक फैसलों की रियल टाइम इनफॉर्मेशन ईरान को बता रहा है. वहीं दूसरी वजह ईरान के सस्ते ड्रोन बनाम अमेरिका के महंगी मिसाइलें और इंटसेप्टर के बीच लागत का गुणा-गणित बताया जा रहा है.

युद्ध में जीत-हार का नहीं लागत का गुणा-गणित

अब पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, यूक्रेन की फौज से ईरान के ड्रोन अटैक की रणनीति की काट ढूंढ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को रूस का समर्थन है. वहीं यूक्रेन खुद सस्ते ड्रोन के दम पर रूस की महंगी मिसाइलों को मार गिराकर चार साल तक जंग खींच चुका है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन बीते चार सालों से रूस की ओर से फायर हो रहे मेड इन ईरान शाहेद ड्रोन से लड़ रहा है. लिहाजा यूक्रेन के पास इससे निपटने का एक्सपीरियंस आ गया है. ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देश ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने का तरीका जानने के लिए यूक्रेन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं.

यूक्रेन ने कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं?

क्रेन ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए कई कम लागत वाले, देसी और व्यवहारिक तौर तरीके अपनाए हैं.

ऑक्युस्टिक डिटेक्शन सिस्टम (acoustic detection system) जो आवाज से ड्रोन की दशा-दिशा पहचान लेता है.

यूक्रेन ने हमलावर ड्रोन को गिराने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है.

इसके अलावा ड्रोन हमलों की बरसात यानी झुंड को रोकने के लिए यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर डिफेंसिव तरीके आजमाए हैं.

अमेरिका अब इनमें से कुछ तरीकों की स्टडी कर रहा है और उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहा है.

ईरान की सस्ती ड्रोन पॉलिसी बनाम अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर

192 घंटों से मिडिल ईस्ट के आसमान से आग बरस रही है. अमेरिका-इजरायल भले ही दुनिया के सबसे घातक हथियार रखने वाले समृद्ध देश हों, पर उन्हें भी यह चिंता सताने लगी है कि ईरान, अपने 'सस्ते' लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के दम पर यूक्रेन की तरह लंबा युद्ध खींचकर उन्हें आर्थिक दलदल में फंसा सकता है. अमेरिका में बने हथियार काफी महंगे हैं. दूसरी ओर ईरान ने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन बेस को इतना मजबूत बना चुका है कि उसने पेंटागन में बैठे मिलिट्री जनरलों की नाक में दम कर दिया है.

अमेरिका के लिए चिंता की वजह यह भी है कि वो खुद जानता है कि युद्ध सिर्फ जंग के मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता यह उसके हथियारों की फैक्ट्री, बजट, प्रोडक्शन पावर यानी ‘कास्ट मैथमेटिक्स’ के जोड़-घटाव से भी लड़ा जाता है.

कितना स्टॉक बचा कोई नहीं जानता

ईरान की सत्ता ने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद, जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को धुआं-धुआं कर दिया है. दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों की चमक फीकी नहीं काली पड़ गई है. बुर्ज खलीफा खुद टूटटे-टूटते बचा है. कुल मिलाकर ईरान ने अकेले अमेरिका के दर्जनों मिलिट्री बेसों पर प्रचंड हमला करके उसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया है. इजरायल तक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ईरान ने जता दिया कि वो झुकेगा नहीं. युद्ध बजट और हथियारों से लड़ा जाता है. ईरान भी ये बात जानता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के शाहेद ड्रोन की लागत 35,000 डॉलर यानी करीब 32 लाख रुपए बैठती है. जबकि उसे मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 करोड़ से 36 करोड़ रुपये तक हो सकती है. इस तरह ईरान का हमला करना सस्ता होगा और बचाव करना महंगा होगा. रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और अन्य कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर स्टॉक कुछ दिनों में खत्म हो सकते हैं. ऐसे में अमेरिका अब ईरान के सस्ते 30-35 हजार के घातक ड्रोन से अपने करोड़ों के F-16 जैसे जेट्स और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसी वारशिप पर हमले का रिस्क नहीं ले सकता है.

भले ही अमेरिकी सैन्य अड्डे चार-चार लेयर की सुरक्षा में रहते हों, लेकिन अमेरिका का थाड एयर डिफेंस (THAAD) हो या खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, फिर भी ईरान का ड्रोन गाहे-बगाहे अचानक आसमान से टपक पड़ता है. लिहाजा अमेरिका को ईरान की फौज से निपटने के लिए यूक्रेन के युद्ध के अनुभव से सबक सीखने की जरूरत महसूस हो रही है.

सस्ते-महंगे का नहीं जज्बे का खेल

एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल ईरान के हथियारों के जखीरे में कथित तौर पर लगभग 80,000 ड्रोन मौजूद थे. युद्ध के बीच ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता 500 से 700 ड्रोन प्रति महीना बताई जा रही है.

मान लीजिए जंग के पहले हफ्ते में ईरान के 10 हजार ड्रोन अगर खत्म हो चुके हैं तो वो अभी कई हफ्ते अपनी सस्ती ड्रोन पॉलिसी पर चलते हुए आराम से अमेरिका की महंगी मिसाइलों और इंटरसेप्टर से निपट सकता है.

अमेरिका, खामेनेई को मारने के बाद ईरान को तकलीफ में देखना चाहता था, लेकिन ईरान एकजुट होकर लगाकर बदला ले रहा है. ईरान इंतजार कर रहा होगा कि अमेरिका के इंटरसेप्टर खत्म हो जाएं, ताकि वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य सामान को आसानी से खत्म कर सके. हालांकि ईरान की ये मुहिम जारी है, जिसमें उसे कामयाबी मिली है. बहरीन और कतर में भी अमेरिकी हथियारों पर असर पड़ा है.