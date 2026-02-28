Advertisement
अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

Iran China cm302 missile deal: चीन और ईरान के बीच CM-302 सूपर-सोनिक मिसाइल को लेकर होने वाली डील ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. ये मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट का सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल सकता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:41 AM IST
अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

Iran China cm302 missile deal: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां से दुनिया का नक्शा बदल सकता है. एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए महज 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले चीन से हाथ मिला लिया है.

खबरों के मुताबिक तेहरान और बीजिंग के बीच सूपर-सोनिक एंटी-शिप मिसाइल CM-302 को लेकर समझौता लगभग तय हो चुका है. ये वही गेमचेंजर हथियार है जिसे चीन दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-शिप मिसाइल बताता है, जो पलक झपकते ही किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की गहराइयों में दफन करने की ताकत रखती है. अब सवाल ये है कि क्या ये डील महज एक राजनीतिक चाल है या फिर अमेरिकी नेवी की तबाही का आगाज है. आइए इस खबर के इनसाइड स्टोरी को डिटेल से समझते हैं.

2 साल से चल रही थी इस डील पर बातचीत

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये बातचीत करीब दो साल से चल रही थी. लेकिन जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच हुई 12 दिन की लड़ाई के बाद इसमें तेजी आ गई है. उसी समय अमेरिका ने भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी. पश्चिम एशिया में कई दशकों की सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती की गई है. इस हालात में ये सौदा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है. ये जानकारी अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में सामने आई है. 

रिपोर्ट्स की माने तो अभी इन मिसाइलों को ईरान पहुंचाने की तारीख तय नहीं हुई है. इसके साथ ही ईरान चीन से सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले हथियार, और सैटेलाइट को को निशाना बनाने वाली प्रणाली पर भी बातचीत कर रहा है. 

क्या है CM-302 की खासियत? 

बताया जाता है कि 1980 के दशक में चीन ईरान को हथियार देने वाला बड़ा देश था. लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण ये सहयोग लगभग खत्म हो गया था. अब एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं. CM-302 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति और कम ऊंचाई पर उड़ान है. इसकी मारक दूरी लगभग 290 किलोमीटर बताई गई है. 

ये मिसाइल समुद्र की सतह के बहुत पास से तेज रफ्तार में उड़ती है. इसलिए जहाजों पर लगे डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है. इजराइल के पूर्व खुफिया अधिकारी और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ डैनी सित्रिनोविच का कहना है कि अगर ईरान को ऐसी क्षमता मिल जाती है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए खेल बदलने जैसा होगा.

ईरानी सैन्य भंडार हो रहा है मजबूत

उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी नेवी के जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. वहीं हथियारों की जानकारी रखने वाले शोधकर्ता पीटर वेजमैन ने कहा कि ये सौदा उस ईरानी सैन्य भंडार को फिर से मजबूत करेगा जो पिछले साल की लड़ाई में कमजोर हो गया था.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह सौदा संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों की भावना के खिलाफ जाता है. ईरान पर पहली बार 2006 में हथियार प्रतिबंध लगाए गए थे. दो हजार पंद्रह में परमाणु समझौते के बाद इन्हें हटाया गया था. लेकिन पिछले वर्ष फिर से लागू कर दिया गया. 

सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल

चीन इन मिसाइलों को दुनिया की सबसे असरदार एंटी शिप मिसाइलों में से एक बताता है. इन हथियारों को युद्धपोतों, विमानों और चलती गाड़ियों पर लगे प्रोजेक्शन डिवाइसेस से दागा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर ये जमीन पर मौजूद ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं. 

इस पूरे घटनाक्रम से चीन और ईरान के सैन्य रिश्तों की गहराई साफ दिखाई देती है. लंदन के किंग्स कॉलेज से जुड़े रक्षा मामलों के जानकार अलेस्सांद्रो आर्डुइनो का मानना है कि मिसाइल सौदे की सिर्फ खबरें ही अमेरिका को उलझन में डालने और उसकी रणनीति बिगाड़ने के लिए काफी हैं. अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने पिछले साल कुछ चीनी कंपनियों पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड को सामग्री देने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे.

चीन ने इन आरोपों को खारिज किया था. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं किया तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस सौदे पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी.

