जिस ईरान के आगे टिक नहीं पाए रोम-ग्रीक, उसे कैसे मिटा पाएंगे ट्रंप? कई आक्रमणों के बावजूद जिंदा खड़ी है 4000 साल पुरानी सभ्यता

Iran History: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का संकेत देते हुए कहा कि आज रात एक सभ्यता का अंत हो जाएगा. ट्रंप को लगता है कि उनके लिए ऐसा करना चुटकी बजाने जैसा है तो वे बिल्कुल गलत हैं. ईरानी सभ्यता और इसकी संस्कृति 4000 साल पुरानी है. यह कई देशों तक फैली है. आज के समय में जहां अमेरिका खुद को सुपरपावर समझता है तो वहीं एक समय में ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी भले ही आज इसके हालात बदले हुए हैं.

एलामाइट्स सभ्यता

ईरान का इतिहास लगभग 559 ईसा पूर्व से 651 ईस्वी तक पूर्व इस्लामिक प्राचीन काल, 651 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इस्लामी युग और 1800 से मौजूदा समय तक आधुनिक युग इन तीन युगों में बंटा हुआ है. इन महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बदलावों से गुजरते हुए ईरान ने काफी कुछ झेला है. यहां कई संस्कृतियां बनतीं-उजड़ती देखी गई हैं. प्राचीन ईरान की पहली प्रमुख सभ्यता एलामाइट्स सभ्यता (लगभग 3500-539 ईसा पूर्व) थी. इस सभ्यता ने ईरान में वास्तुकला, कला और व्यापार समेत जिगगुराट मंदिरों को काफी बढ़ावा दिया. जिगगुराट मंदिर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनते थे.

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मेडियन साम्राज्य से अचेमेनिड साम्राज्य तक

माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व सेंट्रल एशिया से आर्य समूह ईरान पहुंचे थे, जो आगे चलकर पर्शियंस और मेड्स जैसे बड़े समूहों में विभाजित हो गए. इन समुदायों ने आगे चलकर ईरान में कई बड़े साम्राज्यों की नींव रखी. 678–550 ईसा पूर्व तक मेडियन साम्राज्य ईरान का पहला संगठित राज्य बन चुका था. इसके बाद ईरान में महान सम्राट साइरस ने अचेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की, जो मिस्र से लेकर भारत तक फैला था. यह साम्राज्य अपने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासन और शानदार निर्माण कार्यों के लिए काफी प्रसिद्ध था. इसी दौर में भव्य ईरानी शहर पर्सेपोलिस भी बना था, जो आज भी ईरानी सभ्यता की प्रमुख पहचान है. आखिर में 330 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट के ग्रीक साम्राज्य की ओर से इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया.

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जोरोअस्ट्रियन धर्म की एंट्री

मेडियन साम्राज्य के बाद फिर ईरान में पार्थियन (247 ईसा पूर्व–224 ईस्वी) और सासानी साम्राज्य (224–651 ईस्वी) ने राज किया. पार्थियन साम्राज्य ने ईरान में सिल्क रूट के जरिए व्यापार को बढ़ावा दिया. इसी फारसी साम्राज्य ने ईरान से रोमन और ग्रीक साम्राज्य का अंत किया था. वहीं सासानी साम्राज्य ने फारसी संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इस दौर में कला और शिक्षा का भी काफी दबदबा रहा. इसके अलावा इस दौर में जोरोअस्ट्रियन धर्म भी प्रमुख था, जिसने ईरान पर काफी प्रभाव डाला. 651 ईस्वी में अरब मुस्लिम आक्रमम के चलते ईरान में सासानी साम्राज्य का पतन हो गया और फिर यहां इस्लाम ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू किया. धीरे-धीरे यहां जोरोअस्ट्रियन से इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया. इससे ईरानी समाज में काफी बदलाव आए, लेकिन इससे फारसी परंपराएं-संस्कृति खत्म नहीं हुई बल्कि इस्लामी प्रभाव के साथ मिलकर इसने अगल पहचान बनाई.

इस्लामी शासन से अबतक

ईरान में इस्लामी दौर में सामानी वंश उभरकर सामने आया है, जिसने वहां की संस्कृति और फारसी भाषा को पुनर्जीवित किया. इसके यहां तुर्क और फिर मंगोल का आक्रमण हुआ, जिसने ईरानी सभ्यता को काफी प्रभावित किया. हालांकि, समय के साथ ये भी फारसी संस्कृति में ढल गए. 16वीं सदी में सफवीद वंश ने शिया इस्लाम को ईरान का प्रमुख धर्म घोषित कर दिया. आज भी यह इस्लाम की पहचान का मुख्य हिस्सा है. इस्फहान जैसे बड़े शहरों का विकास इसी दौर में हुआ था. इसके ईरान में बाद 20वीं सदी में पहलवी शासन का दौर आया, जिसने ईरान के आधुनिकीकरण की कोशिशें तेज की. इसका उल्टा असर ये हुआ कि 1979 में यहां इस्लामी क्रांति आई, जिसने ईरान से राजशाही को खत्म कर इसे इस्लामिक गणराज्य बना दिया. अब इसी गणराज्य के खिलाफ ईरान में भीषण प्रदर्शन हुए हैं. साफ सीधी बात कहें तो ट्रंप, जिस हजारों साल पुरानी सभ्यता के अंत की बात कर रहे हैं वह कई शासकों के दिए गए जख्मों के बावजूद आज भी सीना तानकर खड़ा है. इसका अंत महज एक कल्पना है.