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Hindi NewsदुनियाIran War: ईरान ने 24 घंटे में मार गिराया US का 968 करोड़ का दूसरा F-35 प्लेन? मलबे की तस्वीरों पर क्या बोला Grok

Iran War: ईरान ने 24 घंटे में मार गिराया US का 968 करोड़ का दूसरा F-35 प्लेन? मलबे की तस्वीरों पर क्या बोला Grok

US-Iran War F-35: ईरान अमेरिका के एक और एफ-35 विमान को मार गिराने का दावा कर रहा है. जबकि जब मलबे की वायरल तस्वीरों के बारे में एआई चैटबॉट से पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, जानिए.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:38 PM IST
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Iran War: ईरान ने 24 घंटे में मार गिराया US का 968 करोड़ का दूसरा F-35 प्लेन? मलबे की तस्वीरों पर क्या बोला Grok

Iran-Israel War Live: हर दिन के साथ अमेरिका और ईरान का युद्ध गंभीर होता जा रहा है. एक तरफ अमेरिका लगातार सीजफायर की कोशिशों में लगा है तो दूसरी ओर ईरान अमेरिकी ठिकानों और इजरायल के एयरबेस पर हमले कर रहा है.

इस बीच ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि उन्होंने सेंट्रल ईरान के ऊपर एक और एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया है. इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने हाइफा के पास इजरायल के रमत डेविड एयरबेस पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जहां एफ-16 स्क्वॉड्रन तैनात हैं. इसके अलावा प्रेस टीवी के हवाले से यह भी कहा गया कि खोर्रमशहर-4 मल्टी-वॉरहेड मिसाइलों ने तेल अवीव पर 50 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया है. 

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने मलबे की तस्वीरें शेयर की हैं. उनका दावा है कि यह उसी अमेरिकी जेट का मलबा है, जिसे उन्होंने मार गिराया है.यह भी दावा किया गया है कि पायलट के बचने के चांस बेहद कम हैं.

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यह दूसरा F-35 विमान है जिसे तेहरान ने पिछले 24 घंटों में मार गिराने का दावा किया है और 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद से यह तीसरा विमान है. 

ईरानियों ने 2 अप्रैल और 23 मार्च को भी एक और F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया था. इन दोनों ही दावों का US सेंट्रल कमांड ने खंडन किया है. 

क्या है ईरान का क्लेम?

ईरान ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका के दूसरे लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया है. रिपोर्टों के अनुसार, विमान के टुकड़े-टुकड़े हो जाने के कारण पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. गुरुवार को ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि IRGC ने फारस की खाड़ी में केश्म द्वीप के आसमान में एक अमेरिकी F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मार गिराया.

अमेरिका क्या बोला?

ईरान के ताजा दावे पर अमेरिका की तरफ से तुरंत कोई बयान नहीं आया है.अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पिछली दो रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया था. ईरान के केश्म आइलैंड क्रैश के दावे पर CENTCOM ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'तमाम अमेरिकी जेट्स सुरक्षित हैं. ईरान का आईआरजीसी आधे दर्जन से ज्यादा बार झूठे दावे कर चुका है.'

23 मार्च को जेट गिराने के दावे पर अमेरिकी एजेंसियों ने कहा कि अमेरिकी एफ-35 लाइटनिंग II को ईरान पर बम बरसाने के बाद मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. 

लेटेस्ट फोटोज पर क्या कह रहा AI?

ईरानी चैनलों पर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही ताजा तस्वीरों में एक पथरीले और सूखे इलाके में विमान का बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा है.शायद ये विमान के पिछले हिस्से या पंखों के टुकड़े हैं, जिन पर लाल, सफेद और हरे रंग का पेंट, पीली धारियां और एक टुकड़े पर 'EUROPE' लिखा हुआ है.

जब इन तस्वीरों की असलियत के बारे में पूछा गया, तो X के AI चैटबॉट ने कहा कि ये तस्वीरें F-35 की विशेषताओं (जैसे स्टील्थ कोटिंग, कंपोजिट और US मार्किंग) से मेल नहीं खातीं. 

चैटबॉट ने क्या बताया, जान लीजिए

चैटबॉट ने कहा, 'आज IRGC की तरफ से दूसरे F-35 को मार गिराए जाने की कोई भी विश्वसनीय और स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. 19 मार्च के हालिया दावे केवल नुकसान (क्रैश नहीं) से जुड़े थे, जिसमें US विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई थी. ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें केवल अप्रमाणित प्रोपेगैंडा का हिस्सा हैं.'

चैटबॉट ने कहा कि तस्वीरों में जो मलबा दिख रहा है, उस पर USAF स्टार्स, गुप्त रूपरेखाएं नहीं हैं और ये अमेरिकी जेट से मेल नहीं खाते हैं. ऐसा लगता है कि पुराने किसी मलबे की फोटोज हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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