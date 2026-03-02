Advertisement
VIDEO: ईरान ने कुवैत में मार गिराया अमेरिका का सैन्य विमान F15, आसमान से लहराते हुए गिरा नीचे

VIDEO: ईरान ने कुवैत में मार गिराया अमेरिका का सैन्य विमान F15, आसमान से लहराते हुए गिरा नीचे

Iran claims f15 shot down in kuwait: ईरान ने कुवैत के ऊपर एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है. खामेनेई की मौत के बाद भड़के इस युद्ध में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है.    

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:53 PM IST
Iran claims f15 shot down in kuwait: ईरान और अमेरिका समर्थित इजरायल के बीच जारी जंग के तीसरे दिन एक नया दावा सामने आया है. ईरान ने कहा है कि उसने कुवैत के ऊपर उड़ रहे एक F-15 लड़ाकू जेट को मार गिराया है. एक वीडियो भी ईरान की ओर से साझा किया गया है. उस वीडियो में जेट हवा में आग की लपटों के साथ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है. ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जेट अमेरिका का था या इजरायल का,  घटना के समय जेट कुवैत के एयर स्पेस में उड़ रहा था. कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि ये हादसा गलती से अपने ही पक्ष की गोलीबारी में हुआ हो सकता है. हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है. राहत की बात ये बताई गई है कि जेट में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे. 

हिजबुल्ला जैसे संगठन भी सक्रिय

सोमवार सुबह खाड़ी क्षेत्र के कई बड़े शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई थी. इजरायली सेना ने बताया कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों की पहचान की थी. इसके बाद यरुशलम में हवाई हमले के सायरन बजाए गए थे. सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पिछले 72 घंटों में दोनों पक्षों की कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो गई है. अब इस टकराव में ईरान समर्थित गुट भी शामिल हो गए हैं. इनमें हिजबुल्ला जैसे संगठन भी सक्रिय बताए जा रहे हैं. इसी वजह से यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैलने का खतरा पैदा कर रहा है.

आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर

इस युद्ध का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा है. कई देशों में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं. दुबई का इंटरनेशनल हवाई अड्डा कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा. ये हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में गिना जाता है. ईरान की एक मिसाइल से शहर के एक लग्जरी होटल को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजरायल की मिसाइल से मीनाब शहर में एक स्कूल पर हमला हुआ है. इस हमले में बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की बात कही गई है. इलाके के अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

अब तक इस युद्ध में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. कई परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं. सड़कों पर डर और अनिश्चितता का माहौल है. लगातार हो रहे हमलों से पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है. जानकार मानते हैं कि अगर हालात पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो यह टकराव और ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले सकता है. आम लोगों के लिए यह जंग हर गुजरते घंटे के साथ और खतरनाक बनती जा रही है.
 

ये भी पढ़ें: कौन हैं मोजतबा खामेनेई? मौलवी से लेकर IRGC के सिपाही तक, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी
 

