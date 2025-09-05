इजरायल के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा ईरान, PM अल्बनीज के बयान से मचा बवाल; जानिए क्या है पूरा मामला
दुनिया

इजरायल के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा ईरान, PM अल्बनीज के बयान से मचा बवाल; जानिए क्या है पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया में हुए हमलों में ईरान की मिलीभगत सामने आने के बाद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी की जांच में पता चला कि ईरान ने सिडनी और मेलबर्न में हुए 2 हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी।

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 05:35 PM IST
ईरान और आस्ट्रेलिया के बीच बढ़ा तनाव
ईरान और आस्ट्रेलिया के बीच बढ़ा तनाव

Australia–Iran Relations: ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच जारी राजनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले महीने कैनबरा द्वारा ईरानी राजदूत अहमद सादगी को निष्कासित किए जाने के बाद ईरान ने अपने देश में ऑस्ट्रेलिया की राजनयिक उपस्थिति को कम कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत इयान मैककोनविले ने ईरान छोड़ दिया है। इस बीच, कैनबरा स्थित ईरानी दूतावास का वाणिज्य विभाग अभी भी कार्यरत है और लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में ईरानी नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है. गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई ने कैनबरा द्वारा ईरानी राजदूत को निष्कासित किए जाने को अनुचित बताया और कहा कि यह दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करता है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 26 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पर ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों का निर्देशन करने का आरोप लगाया और घोषणा की कि सादगी को देश छोड़ने के लिए कहा गया है.

पीएम अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने विश्वसनीय सबूत इकट्ठा किए हैं कि ईरान ने अक्टूबर 2023 से सिडनी और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय के खिलाफ कम से कम 2 यहूदी-विरोधी हमले किए थे. उन्होंने कहा कि तेहरान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया है और उसके सभी राजनयिक किसी तीसरे देश में सुरक्षित हैं और साथ ही कैनबरा ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कदम उठाएगा.

ईरान ने ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गंभीर आरोप

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार था जब किसी राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित किया गया था. इस बीच, ईरान ने कैनबरा के इस कदम की निंदा की और ऑस्ट्रेलिया पर गाजा में इजराइल के चल रहे अत्याचारों से ध्यान हटाने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के लिए इजराइली नीतियों का पालन करने का आरोप लगाया.

वहीं  27 अगस्त को कैनबरा ने इस दावे को खारिज कर दिया कि सादगी को निष्कासित करना और अपने दूतावास को निलंबित करना इजराइल को खुश करने के लिए लिया गया था. पीएम अल्बानीज ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरान ने अक्टूबर 2024 में सिडनी के लुईस कॉन्टिनेंटल कैफे में आग लगाने और दिसंबर 2024 में मेलबर्न के अदास इजराइल सिनेगॉग पर आगजनी का हमला करवाया था. इस बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग सात हजार ईरानी नागरिक रहते हैं जिनपर इस तनाव का सीधा असर पड़ सकता है.

Australia–Iran Relations

;