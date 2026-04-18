ट्रैफिक ठप, भारतीय टैंकरों पर फायरिंग और ट्रंप की बेबसी... पिछले 24 घंटे में कैसे पलटा होर्मुज स्ट्रेट का खेल?

Hormuz Strait: कुछ दिनों की शांति के बाद अब होर्मुज स्टेट में बड़ी हलचल देखने को मिली है. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में 24 घंटों के अंदर स्थिति बिगड़ती हुई देखी गई. एक तरफ ईरान ने होर्मुज में वापस नाकाबंदी कर दी तो वहीं भारत के तेल टैंकरों पर फायरिंग की गई. इस घटना ने तनाव तो पैदा किया साथ ही यातायात भी रोक दिया. वहीं ट्रंप ने भी होर्मुज को लेकर ईरान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया.

अचानक बंद किया होर्मुज

ईरान ने 17 अप्रैल 2026 को सभी कमर्शियल शिप्स के लिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान किया. इसकी जानकारी खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की. हालांकि, इस ऐलान के 24 घंटे बाद ही ईरान ने इसे बंद करने की घोषणा की. इसको लेकर ईरान का दावा था कि अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्रस के पास अपनी नाकेबंदी जारी रखी, जिसके जवाब में यह कदम उठाया गया. ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों को होर्मुज से हटने के लिए कहा है.

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भारतीय ऑयल टैंकर पर किया हमला

ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( IRGC) ने होर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय ऑयल टैंकरों पर फायरिंग की. 'टैंकर मॉनिटरिंग' की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से एक भारत का झंडा 29 लाख बैरल ईराकी तेल लेकर समुद्री मार्ग से निकलने की कोशिश कर रहा था. जहाज और क्रू पूरी तरह तो सुरक्षित हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथली को तलब किया. MEA ने भारतीय जहाज पर हुए हमले पर चिंता जताई.

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ओमान कोस्ट पर हमला

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ऐलान के बाद ओमान के तट पर एक मालवाहक जहाज पर रॉकेट से हमला किया. इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. वहीं ईरानी नौसेना ने रेडियो जरिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल शख्स को सूचना दी कि जलडमरूमध्य बंद है और उन्हें वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है.

ईरान की घोषणा

ईरानी सेना ने कहा कि होर्मुज पर उसका कंट्रोल अपने पहले वाली स्थिति में आ चुका है. वह वहां पर अपना कंट्रोल और निगरानी जारी रखने वाला है. ऐसे में वहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी नियमों के मुताबिक पूरी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा 18 अप्रैल 2024 को होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले कई जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा. इसमें भारत जा रहे 14 जहाजों का एक काफिला भी शामिल था. वहीं होर्मुज पर ईरान के एक्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों में अमेरिकी नौसैनिक की नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी.