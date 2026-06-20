मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस का कहना है कि ईरान पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका-ईरान समझौते को लागू करने पर तकनीकी बातचीत रविवार को स्विट्जरलैंड में होगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन के बाद, 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में तकनीकी स्तर बातचीत होगी. मंत्रालय ने यह भी साफ किया 21 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली इस बातचीत में पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. ऐसे में ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का फैसला बातचीत पर भी असर डाल सकता है.