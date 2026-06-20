Strait of Hormuz Closed: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए जहाजों की आवाजाही के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद कर दिया है. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, यह फैसला लेबनान पर इजरायल के हमलों और अमेरिका-इजरायल द्वारा युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के विरोध में उठाया गया है.
ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने बयान जारी कर इस फैसले की पुष्टि की. सैन्य कमान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी तो सिर्फ पहला कदम है. अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से यह आक्रामकता का उल्लंघन जारी रहा, तो ईरान आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा.
बता दें कि इसी सप्ताह के शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर साइन होने के बाद जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया गया था. युद्धविराम समझौते की खबरें आने के कुछ समय बाद ही, शनिवार को दक्षिणी लेबनान पर इजराइली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चों की भी जान चली गई. लेबनान पर हमले को लेकर ईरान ने यह फैसला लिया है.
IRGC Navy: The Strait of Hormuz is closed to all vessels due to Israeli crimes in Lebanon and US violation of ceasefire commitments. Vessels must stay clear; do not approach the Strait, otherwise, your security will be at risk.
IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 20, 2026
BREAKING
Iranian Armed Forces:
If the agreement continues to be violated, further #steps will be planned and taken to force the enemy to fulfill its obligations.
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 20, 2026
ईरान लेबनान में हिज्बुल्लाह का लगातार समर्थन कर रहा है. ईरान ने धमकी भी दी थी कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो वो समझौते तोड़ देगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस बयान के बाद अमेरिका ने बैक चैनल बात की और ईरान से कहा कि वो हिज्बुल्लाह को रोके तो अमेरिका इजरायल को रोकेगा. लेकिन शुक्रवार को खबर आई कि इजरायल और हिज्बुल्लाह संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इरजायल नहीं रुका. जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस का कहना है कि ईरान पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका-ईरान समझौते को लागू करने पर तकनीकी बातचीत रविवार को स्विट्जरलैंड में होगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन के बाद, 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में तकनीकी स्तर बातचीत होगी. मंत्रालय ने यह भी साफ किया 21 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली इस बातचीत में पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. ऐसे में ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का फैसला बातचीत पर भी असर डाल सकता है.
बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था. इसके जवाब में ईरान ने भी कई कार्रवाई कीं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया. बाद में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर दिया, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई का मार्ग है, इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा. हालांकि अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा. इससे फिर तनाव बढ़ गया है.