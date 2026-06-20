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लेबनान पर हमलों से भड़का ईरान, फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका-इजरायल लगाया बड़ा आरोप

Strait of Hormuz Closed: मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद तनाव फिर बढ़ गया है. जिसको लेकर ईरान ने जहाजों की आवाजाही के लिए दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:16 PM IST
लेबनान पर हमलों से भड़का ईरान, फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका-इजरायल लगाया बड़ा आरोप

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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