ईरान ने फिर बंद किया 'होर्मुज स्ट्रेट', अमेरिका ने दागीं मिसाइलें; टूट गया सीजफायर समझौता

US-Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा बेहद नाजुक सीजफायर एक बार फिर पूरी तरह से टूट चुका है. ईरान ने वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को अगली सूचना तक और अमेरिकी दखल खत्म होने तक पूरी तरह से बंद करने का एलान कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, ये फैसला तब लिया गया, जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने गलत रास्ते से जा रहे साइप्रस के एक कमर्शियल कंटेनर जहाज पर चेतावनी के तौर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस हमले में जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा है और एक नागरिक क्रू मेंबर लापता है. ईरान ने साफ कह दिया है कि अब यह इंटरनेशनल वॉटरवे नहीं, बल्कि उसके कंट्रोल का इलाका है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स (पैसे) देना होगा.
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