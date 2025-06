Iran nuclear fuel cycle: ईरान ने सीना ठोक कर दिया परमाणु ताकत पर बड़ा ऐलान, क्या कम हो जाएगी ट्रंप-नेतन्याहू की पावर?

Iran Nuclear weapon: अमेरिका, इजरायल जैसे देशों को जिस बात का डर था, उसका ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुत्ला अली खामेनेई ने आज ऐलान कर दिया है. खामेनेई ने कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने 'न्यूक्लियर फ्यूल साइकल' यानि परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और उसे स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है. ऐसी ही तकनीक परमाणु हथियार बनाने में भी प्रयोग की जाती है. यानि ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को भी धमका सकता है.

ट्रंप-नेतन्याहू के माथे पर आ जाएंगे बल

ईरान के इस ऐलान से अमेरिका और इजरायल की नींद उड़नी तय है. खामेनेई के इस ट्वीट का साफ मतलब है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के एक स्टेप और करीब पहुंच गया है. इस ऐलान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर बल ला दिए हैं.

Thanks to the intelligence of our youth and the dedication of our scientists, Iran has succeeded in achieving a complete nuclear fuel cycle. So today, we're capable of producing nuclear fuel starting from the mine and all the way to the power plant.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 4, 2025